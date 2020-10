Akcie zůstávají hluboko v červeném, zisky si připisuje dolar

Hlavní evropské akciové trhy dopoledne strmě klesaly, načež se ve zbytku dne snaží ze svých ztrát něco ubrat. Příliš se do ale nedaří, když třeba index DAX zůstává dole o 2,8 procenta. Wall Street po otevření tak velké ztráty nenabrala, ale dobře na tom také není - S&P 500 je níž o procento a Nasdaq Composite o 1,5 pct. Poptávka investorů dál míří do dluhopisů, jejichž výnosy dnes citelně klesly. I poté, co se odpoledne vrátily o něco výš, jsou americký desetiletý o 2 body a německý o 4 body pod včerejšími hodnotami.

Dolar v zásadě využívá své pozice a profituje z většího zájmu o bezpečí. Na páru s eurem navíc bude působit i strach z dopadů nových opatření proti koronaviru. Kurz se momentálně nachází už mírně pod 1,17. Koruna slábne hlavně vůči dolaru, ale i na páru s eurem utrpěla ztráty a obchoduje se na 27,35.

Důvodem tíživé nálady na trzích zůstává kombinace rozmachu koronaviru a absence čerstvé pomoci ze strany hospodářské politiky. Slušná šance na povolební fiskální balík v USA však zůstává a měla by poskytovat aspoň nějakou podporu.

Data ze zámoří měla poměrně malou šanci na dnešním obchodování něco měnit. Navíc byla smíšená, takže by směr stejně neukázala. Nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti nečekaně přibylo namísto očekávaného poklesu. Naproti tomu ale vyšly celkem příznivé průzkumy průmyslové aktivity. U toho filadelfského je to vidět už na první pohled díky růstu hlavního indexu vysoko nad nulu. U toho newyorského hlavní index sice překvapivě klesl, ale detaily u klíčových položek produkce či nových objednávek vypadají rovněž slušně. O překvapení se postaraly zejména klesající zásoby. Vedle toho zveřejnil kvartální výsledky, které sice hodnotíme pozitivně, ale akcii to při současné náladě stačí pouze na drobný růst.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.3540 0.3903 27.3874 27.1927 CZK/USD 23.3945 0.8797 23.4230 23.1570 HUF/EUR 364.9400 0.3609 365.6018 363.2327 PLN/EUR 4.5499 0.7878 4.5620 4.5176

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8656 -0.3093 7.9212 7.8641 JPY/EUR 123.1730 -0.3117 123.7771 123.0130 JPY/USD 105.3540 0.2407 105.3650 105.1690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9067 0.4465 0.9073 0.9016 CHF/EUR 1.0693 -0.3077 1.0733 1.0690 NOK/EUR 10.9815 1.1619 11.0064 10.8739 SEK/EUR 10.3767 0.1975 10.4143 10.3586 USD/EUR 1.1691 -0.4733 1.1758 1.1689

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4160 1.4868 1.4174 1.3951 CAD/USD 1.3254 0.7821 1.3260 1.3145