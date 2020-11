Rozbřesk: Vakcína v USA na dohled? Riziková aktiva včetně PLN a HUF v euforii

Světové finanční trhy se vezou na vlně optimismu a nadějně začínají vyhlížet i domácí „covidová“ čísla, ačkoliv u nich nelze zcela odhlédnout od citelného poklesu v počtech testovaných. Solidně vyznívají i čísla z reálné ekonomiky, nicméně ta jsou zatížena tradičním zpožděním, a tak se vlastně teprve oficiálně dozvídáme to, co se dělo v ekonomice v průběhu září. Jedním z posledních jsou výsledky tržeb odvětví služeb, které byly zveřejněny včera. Vyčíst z nich lze třeba následující…



V září se službám obecně dařilo a jejich výkony reálně mírně rostly. Oproti předchozím měsícům však bylo patrné zpomalování ovlivněné nejenom předchozí realizací odložené poptávky, ale i postupně rostoucími obavami z druhé vlny pandemie. Celkově si služby připsaly oproti srpnu už jen 0,3 %, a to i díky pozitivním výsledkům dopravních, poštovních a kurýrních firem a v neposlední řadě i restaurací, které se těšily zvýšenému zájmu ze strany tuzemských zákazníků a opět se tak o kus přiblížily k úrovním tržeb dosahovaným před koronakrizí. Zatímco v dubnu byly zhruba na čtvrtině únorové úrovně, v srpnu zaostávaly už jen o 16 % (samozřejmě vycházíme ze sezónně očištěných řad). Výrazný nárůst poptávky tentokrát zaznamenaly cestovní kanceláře, avšak nelze zcela opomenout, že se jejich růst počítá téměř z nulového základu. Opět slabší byly tentokrát výsledky hotelů (a dalších ubytovacích zařízení), které byly v září s tržbami ani ne na polovině předkrizové úrovně. A to jim nepochybně, jak ostatně vyplývá i z přehledů cestovního ruchu, výrazně pomohl zvýšený zájem ze strany domácích cestovatelů, kteří se tentokrát více přikláněli k tuzemským dovoleným. Přesto ani ti propad zahraničních návštěvníků vykompenzovat zcela nedokázali.



Celkově nadějné výsledky služeb však přerušila druhá vlna pandemie, která se projeví už v říjnových a listopadových číslech. Naděje firem se tak upínají k prosinci a zimní sezóně, nicméně její podoba se bude odvíjet od konce nouzového stavu, respektive rychlosti rozvolňování. Aktuální čísla o vývoji nákazy už vypadají nadějně, i když – jak už bylo uvedeno na začátku – velkou zásluhu na nižších denních počtech pozitivních osob sehrávají i výrazně nižší počty testů. A to by nepochybně stálo za vysvětlení od vládních datových analytiků. V každém případě stále platí, že propad ekonomiky v závěru roku nemusí být zdaleka tak dramatický, jako před půl rokem.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Pokles averze k riziku, ke kterému přispělo vyjasnění amerických voleb i nadějně vyhlížející vakcína proti koronaviru, svědčí koruně i dalším měnám v regionu. Koruna se včera dostala až pod hranici 26,50 EUR/CZK a vrátila se tak na úrovně, kde byla naposledy na začátku září. Dnes čeká novou prognózu ČNB test v podobě říjnové inflace, od které se čeká mírný pokles na 3 %. Bude to však zatím na delší dobu jen jedno ze série čísel indikujících, nakolik pravděpodobný je základní scénář, s nímž ČNB počítá. Ty další přijdou na řadu až na začátku prosince.



Zahraniční forex

Zprávy o nalezení efektivní vakcíny proti koronaviru, jež se včera rozšířily z USA, jen přilily olej do ohně na finančních trzích po amerických volbách. Riziková aktiva včetně středoevropských měn v reakci na nadějné zprávy o vakcíně dále rozšířily svoje zisky, a naopak eurodolar vystřelil až nad hranici 1,19. Vybírání zisků ovšem nastalo poté, co si trh uvědomil, že s vakcínou v zádech nebude zřejmě potřeba tak velký fiskální balík v USA (což už republikánská většina v Senátu začala signalizovat).



Dnes bude mít eurodolar k dispozici jen data druhé kategorie (jako např. německý index ZEW) a několik vystoupení představitelů Fedu. Vypadá to však, že pár EUR/USD si ještě bude muset počkat na silnější impuls, než se pokusí atakovat úroveň 1,20.



Forint bude dnes monitorovat inflaci za říjen, která zřejmě v meziročním srovnání dále klesla.