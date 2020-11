Euro se vrací výš, akciím koncem týdne pomáhají výsledky

Nálada amerických spotřebitelů nakonec není v listopadu tak odolná, jak se čekalo. Hlavní index Michiganské university poslalo dolů hodnocení současné situace i nižší očekávání. Nezdá se však, že by to s tržním vývojem něco udělalo. To samé se dá říci také o ostatních dnešních makrodatech, ale už ne o firemních výsledcích, které investorům náladu zlepšily. Jde hlavně o Disney, ale také nebo a jejich výhled.



Na druhou stranu na scéně zůstává rychle se šířící nákaza v USA (Evropa by měla být už za vrcholem) a varování z hlavních centrálních bank, které zatím žádnému velkému optimismu nepropadají. Dnešní vývoj nám ale potvrzuje, že se investoři už nenechají zdaleka tolik vystrašit jako na jaře. Akcie v Evropě většinou stoupají, když hlavním indexům kazí pozitivní bilanci jen mírně klesající Londýn. V zámoří pak sledujeme ucházející růst, který má v případě S&P 500 podobu 0,6 procenta.

Dluhopisy zůstávají u konsolidace a posun jejich výnosů je malý. Eurodolar se postupně vyšplhal na 1,1825, čímž si za dnešek připsal aspoň skromný růst. Ropa dnes zamířila dolů, zlato naopak levnějšího dolaru využívá k navýšení ceny.

Koruně se dařilo a proti euru začala po ranní nerozhodnosti posilovat. Dostává se pod 26,45. Pražská burza končí týden mírně v plusu, za čímž stojí především rostoucí přes 3 procenta. Menší zisky si ještě připisují a , ale ostatní tituly jsou v červeném.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4360 -0.2762 26.5555 26.4238 CZK/USD 22.3570 -0.4364 22.4910 22.3395 HUF/EUR 356.5324 0.4775 356.7268 354.5813 PLN/EUR 4.4898 0.1602 4.5035 4.4815

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8119 0.0625 7.8318 7.8041 JPY/EUR 123.7880 -0.2526 124.3193 123.7657 JPY/USD 104.6850 -0.4081 105.1470 104.6740

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8990 -0.1011 0.8993 0.8967 CHF/EUR 1.0807 0.0680 1.0819 1.0790 NOK/EUR 10.8243 0.3161 10.8547 10.8013 SEK/EUR 10.2784 0.8205 10.2796 10.2016 USD/EUR 1.1824 0.1431 1.1836 1.1801

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3791 -0.3034 1.3848 1.3767 CAD/USD 1.3147 0.0537 1.3170 1.3116