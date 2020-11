Rozbřesk: Druhá vlna pandemie, RCEP a brexit v centru pozornosti v tomto týdnu

Na první pohled nás na trzích může čekat sice klidnější týden, ale to, že nejsou na pořadu dne výrazná čísla, možná v “dnešní době” až tak moc neznamená. Trhy bude dál hýbat především další vývoj pandemie COVID 19, a ta se žádným kalendářem očekávaných událostí neřídí.



Na konci uplynulého týdne trhy pozitivně zareagovaly na výroky Bidenových poradců, kteří nehledě na rychle rostoucí počty nakažených v USA nedoporučují celonárodní “lockdown”. V tomto týdnu se pozornost soustředí zejména na nové zprávy ohledně vakcíny - Moderna a Astra Zeneca by měly zveřejnit dosavadní odhady účinnosti, zatímco Pfizer a BioNTech mohou v nejbližších týdnech dostat svolení k “nouzovému” nasazení vakcíny. Současně unikly zprávy z Německa, kde rychlý nárůst denních případů může vést k utažení vládních nařízení. Kromě pandemie se pozornost minimálně z počátku týdne soustředí na podepsání velké asijské obchodní dohody (RCEP), která je podle dosavadních analýz okamžitě výhodná především pro Koreu a Japonsko, ovšem strategicky dlouhodobě staví do centra dění Čínu. Naopak na vedlejší kolej je tímto odsunuta snaha Spojených států, které se snažily pod taktovkou Donalda Trumpa hájit v regionu svoje zájmy skrze bilaterální dohody.



A v neposlední řadě budou investoři “po očku” sledovat další vývoj v jednáních kolem brexitu. Času zbývá opravdu málo a “ledy” se stále neprolomily. A to nehledě na skutečnost, že Boris Johnson mění vyjednávací tým jako na běžícím páse. V tuto chvíli byly již prolomeny veškeré nastavené lhůty a pokud Spojené království chce dohodu, bude muset jednat rychle. Jakýkoliv přijatý dokument bude mít stovky stran a bude muset být přeložen do dvaceti tří jazyků Unie. Pokud dohoda nebude do začátku prosince, může to být i pěkný logistický oříšek...





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží pod 26,50 EUR/CZK a relativně dobrá nálada na akciových trzích ji může udržet na pozitivní vlně i při startu do týdne nového. Na druhou stranu těžko sázet na pokračující zisky akciových trhů a rozvíjejících se měn ve chvíli, kdy druhá vlna pandemie je v běhu ve většině vyspělého světa a nadšení z konce amerických voleb postupně vyprchává…



Zahraniční forex

Situace na hlavním devizovém trhu se po volbách v USA zklidnila a eurodolar si tak jako ostatní trhy začíná více všímat koronavirových statistik. Ty se nyní poměrně razantně začínají zhoršovat v USA, což bude nejprve vidět v tzv. měkkých indikátorech, jakými jsou spotřebitelské a podnikatelské nálady. I proto může být zajímavá dnes odpoledne zveřejněná podnikatelská nálada ze státu New York.



Sázky na vakcínu stále povzbuzují měny v emerging markets, což překvapivě platí i o zlotém. V Polsku jdou přitom počty nakažených a hlavně mrtvých z titulu epidemie stále nahoru.



Ropa

Ropa WTI v pátek v návaznosti na čtvrteční vyšší zásoby klesla o 2,3 % na 40,15 USD za barel. Naopak mírné zahojení reportovalo zlato. Trojská unce v pátek zdražila o půl procenta na 1.887 USD.