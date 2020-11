ČR uvolní v pondělí opatření proti koronaviru, ve škále PES na 4

V Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru nového typu. Vláda dnes schválila návrh, že se země posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, který znamená mírnější opatření. Po zasedání to novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) doplnil, že za další týden, od 30. listopadu, by mohl v Česku začít platit stupeň třetí. Provozní doba obchodů se ze stávajících 21:00 bude moci od pondělí posunout do 23:00, kdy začne platit zákaz vycházení. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. V platnosti nadále zůstane zákaz nedělního prodeje. S návrhem jeho zrušení dnes na vládu přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Respektuje však argumenty epidemiologů, nebylo podle něj ani žádoucí, aby se porušoval nový protiepidemický systém (PES).



Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bude také shromažďování až šesti osob nebo bude zmírněn zákaz vycházení až od 23:00 místo současných 21:00. Vláda také rozhodla, že do obchodů budou moci rodiče s kočárky bez vozíku a s dětmi do šesti let bez ohledu na povolené počty. Od pondělí budou moci knihovny půjčovat knihy z výdejních okének. Obřadů se bude moci účastnit až 20 lidí.



Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.



O dalším uvolnění by vláda mohla rozhodovat už v polovině příštího týdne. Vyplývá to z Havlíčkova vyjádření, že obchodníci by se o uvolnění podmínek prodeje plánovaných od 30. listopadu měli dozvědět zhruba pět dnů předem.



"Zatím jsme se o čertech, Mikuláších a andělech nebavili, epidemická skupina o tom diskusi vede," odpověděl Blatný na dotaz o blížícím se svátku. Na otázku, jak budou vypadat vánoční trhy v adventním čase po stránce například hudebních vystoupení, odpověděl, že jejich uvolnění bude postupovat podle tabulky PES v kategorii kultury.