Sázky na stimul zdrojem pozitivního vývoje

Začátek středečního evropského obchodování je pro akcie pozitivní a hlavní indexy míří vzhůru v čele s DAXem, rostoucím o 0,8 procenta. Slušně je na tom také ropa. Dluhopisy ovšem celkem odolávají a jejich výnosy se dopoledne mění nevýrazně. Také eurodolar se tentokrát drží zpět a dál vzhůru se moc neposouvá. Obchoduje se na 1,2127. Cena zlata dnes klesá.

Za pozitivní náladou vidíme hlavně očekávání nové hospodářskopolitické podpory a naděje na vyřešení brexitu. Investoři doufají ve schválení fiskálního balíku v USA, poté co přišel vládní návrh na výdaje ve výši 916 mld. USD, včetně využití peněz předtím rezervovaných pro společný program s Fedem. Návrhů však v poslední době přichází víc a Kongres zároveň řeší i financování vlády na další období, což chtějí hlavně demokrati s jednáními o stimulu spojit. Situace je tedy dost nepřehledná a při vzájemném slovním odmítání návrhů protistrany těžko odhadnout, jaká je šance, že některý z nich skutečně projde.

Naopak velmi pravděpodobná je podpora ze strany ECB, jež zasedá zítra. Finanční podmínky v eurozóně jsou nyní poměrně dobré, takže banka se bude snažit skrze ujištění tržních a ekonomických subjektů, aby takové zůstaly. Podle nás nezajde o moc za současná očekávání, přesto jde o událost, která může sentiment na trzích podporovat.

Británie s EU se dál snaží překonat sporné body v jednáních o obchodní dohodě. Dnes večer to zkusí premiér Johnson při rozhovoru s šéfkou Evropské komise von der Leyenovou. Dohoda je stále reálná, ovšem čas se krátí. Případný neúspěch dnešního jednání výrazně sníží pravděpodobnost jejího uzavření do konce roku. Šance však neklesne až k nule, v posledních pár týdnech se ještě může najít cesta k urychlenému schválení či nalezení překlenovací verze, pokud by jednání byla aspoň na dobré cestě. Sílící libra dnes naznačuje, že tržní hráči jsou nastaveni spíše pozitivně.

Nová makrodata dnes v kalendáři chybějí. Nepříznivý zůstává vývoj nákazy koronavirem v USA, kde dochází k opětovnému zrychlování, ale také v Evropě. Ta se sice nachází za nejhorší fází současné vlny, ale šíření nákazy je stále příliš silné na to, aby mohla být rychle odbourána restriktivní opatření. Je tu tedy riziko, že opětovné oživení bude brzděno déle.

Koruna si v posledních dnech vede velmi dobře, dnes proti euru posiluje na 26,26 bez nových domácích zpráv. Pozitivní vývoj na pražské burze zapadá do situace v Evropě.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2579 -0.3146 26.3504 26.2249 CZK/USD 21.6640 -0.4297 21.7605 21.6200 HUF/EUR 357.8820 -0.3266 359.2271 357.4373 PLN/EUR 4.4493 0.0094 4.4518 4.4348

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9246 0.1892 7.9416 7.9062 JPY/EUR 126.2950 0.1749 126.5210 126.2740 JPY/USD 104.1940 0.0653 104.2630 104.1460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9016 -0.4961 0.9081 0.9014 CHF/EUR 1.0766 -0.0019 1.0778 1.0762 NOK/EUR 10.5699 -0.4389 10.5916 10.5395 SEK/EUR 10.2613 0.0282 10.2636 10.2332 USD/EUR 1.2121 0.0644 1.2140 1.2120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3387 -0.7229 1.3504 1.3383 CAD/USD 1.2781 -0.3139 1.2819 1.2780