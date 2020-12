Zámořské indexy po dosažení maxim ztrácely

Zámořské indexy započaly den na historických maximech, téměř okamžitě ale započal výběr zisků a brzy se otočily do červených čísel, kde i setrvaly zbytek obchodní seance, a to i přesto, že obchodní den začínal v dobré náladě, že vakcína proti koronaviru a ekonomické stimuly by mohly dorazit ještě před koncem roku. Co se týče ekonomické pomoci, senátor Joe Manchin předpokládá, že do konce týdne bude mezi demokraty a republikány nalezena shoda.Výrazně se nedařilo informačním technologiím (-1,9 %). Ztrácely akcie Fortinet (-4,8 %), Skyworks Solutions (-4,8 %) nebo (-3,3 %). Přes 1 % ztratily i komunikační služby. Tahounem poklesů byly akcie (-3,7 %), nedařilo se ale ani dalším velkým jménům jako (-1,9 %), Alphabet (-1,9 %) nebo Blizzard (-1,3 %). Naopak sektorem, který dnes zakončil v lehkém zisku byl průmysl (+0,2 %), zde stojí za zmínku povýsledková reakce společnosti Nielsen holdings (+9,1 %) nebo nárůst o 3,9 %. Poměrně se dařilo i sektoru energií (+0,3 %), kde výkyvy nebyly tak razantní, například Apache Crop +1,8 % nebo Mobil +1,3 %.Zajímavá zpráva přišla od hobymarketu Lowe’s, který oznámil plán zpětného odkupu akcií v hodnotě 15 miliard USD a jeho akcie dnes posílily o 5,9 %. Proběhlo také IPO společnosti Doordash, což je obdoba české aplikace „Dáme jídlo“. IPO cena byla v tomto případě stanovena na 102 USD , první obchod ale proběhl už za 182 USD , odsud se dostala poměrně rychle na své denní maximum 195,5 USD , dále ale nepokračovala. Denní minimum (163,8 USD) bylo dosaženo v extrémní volatilitě hned v začátku obchodování. Závěrečná cena ukázala 189,51 USD