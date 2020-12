Cyberpunk je konečně venku, Nouzový stav v ČR prodloužen do Vánoc a Facebook čelí antimonopolní žalobě

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 23. prosince. Vláda dnes opatření schválila. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. K danému datu vláda prodloužila všechna platná opatření, dodal. Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve středu večer na návrh komunistů odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů.

Vláda také rozhodla o změně protikoronavirového opatření, které má zamezit shlukování před stánky a omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Lidé budou smět odnášet pivo z restaurace ve džbánku či nakupovat na vánočních trzích alkohol v lahvích. O změně po zasedání vlády informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Kritizované vládní usnesení zakazovalo prodej alkoholických nápojů z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory.

Generální ředitelka Andrea Gontkovičová varuje, že daňový balíček v současné době projednávaný v Senátu zdvojnásobí cenu náplní do elektronických cigaret IQOS a cenu cigaret zvedne o několik korun za krabičku. Nový daňový návrh zvyšuje daň ze zahřívaného tabáku o 75 %.

CD Projekt v noci vydal roky očekávanou hru Cyberpunk 2077. Tato hra už překonala hned několik rekordů. Ve službě Steam získala za 3 hodiny 1 milion uživatelů. Recenze profesionálních kritiků dávají hře skóre 91/100 v internetovém agregátoru recenzí Metacritic.

Vedoucí představitelé evropské politiky se mají setkat v Bruselu, aby projednali koordinaci pandemie spolu s dalšími otázkami, jako je změna klimatu a bezpečnost. Summit přichází poté, co se Polsko a Maďarsko dohodly na rozpočtovém kompromisu s Německem, a v době, kdy jednání o brexitu budou pokračovat až do neděle. Zraky investorů se dnes odpoledne obrátí na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu, přičemž tvůrci politik naznačili, že rozšíří své bezprecedentní stimulační programy.

Impérium Marka Zuckerberga je ohroženo poté, co Federální obchodní komise (FTC) USA podala na tohoto technologického giganta antimonopolní žalobu a obvinila jej ze zneužití svého monopolního postavení na sociálních sítích k potlačení konkurence. Žaloba se zaměřuje na akvizici aplikací Instagram v roce 2012 a WhatsApp o dva roky později. Dohody měly „potlačit“ konkurenční hrozby, uvedla komise ve své stížnosti.

uvedl, že k některým dokumentům předloženým nejvyššímu evropskému regulačnímu orgánu pro léky EMA týkající se jeho vakcíny proti Covid-19 došlo k nelegálnímu přístupu při kybernetickém útoku na tuto agenturu. Společnost a její partner BioNTech uvedli, že je EMA informovala, že tento útok nebude mít žádný vliv na načasování schválení vakcíny.

Americká Sněmovna reprezentantů ve středu schválila zákona, díky kterému bude zajištěno financování federální vlády na další týden. Zákonodárci tak získali více času na vyjednávání o širším finančním programu obsahujícím i podpůrný balík související s krizí vyvolanou koronavirem. V rámci potemnělého výhledu na další fiskální stimul včera při obchodní seanci klesaly akcie technologických gigantů. Nasdaq 100 tak zaznamenal největší pokles za poslední měsíc.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX -0,3 %.