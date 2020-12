Waren Buffett: Spojené státy jsou v ekonomické válce, drobní podnikatelé nesmějí být obětí pandemie

Americký Kongres by měl rychle pomoci drobným podnikatelům, kteří jsou "vedlejšími oběťmi" koronavirové pandemie. Spojené státy jsou v ekonomické válce, řekl dnes v televizi CNBC s odkazem na uzavírání americké ekonomiky známý miliardář a investor Waren Buffett.



Buffett doufá, že Kongres brzy přijde s dalšími podpůrnými opatřeními a významně rozšíří populární program na ochranu mezd (PPP), který byl letos zřízen za účelem poskytování půjček drobným americkým podnikatelům. Možnost ucházet se o tyto úvěry ale už vypršela, i když v programu ještě zbývaly peníze.



"Myslím, že země to těm milionům drobných podnikatelů dluží... prostě obnovte PPP a vyveďte nás na konec tunelu," uvedl devadesátiletý Buffett, který se angažuje i jako filantrop.



Přestože americká centrální banka (Fed) podle Buffetta odvedla "úžasnou práci", zůstávají dopady na různé druhy podnikání nerovnoměrné. Zatímco potravinářům, zpracovatelskému průmyslu a velkým supermarketům se dařilo dobře, restaurace protikoronavirová nařízení zničila. "Prostě to zabilo podnikání lidí, kteří je budovali po desetiletí spolu se svou rodinou," řekl předseda představenstva investiční společnosti . Situaci přirovnal ke 2. světové válce kdy některá odvětví také musela přestat fungovat a země vrhla veškeré síly do obranné produkce.



Skupina zákonodárců z řad demokratů a republikánů představila v pondělí večer balíček daňových opatření na podporu ekonomiky za 908 miliard dolarů (téměř 20 bilionů Kč). Zahrnuje i přibližně 300 miliard USD na podporu malých podniků, včetně restaurací a zábavních podniků.



Buffett dnes Kongres vyzval, aby opatření schválil ještě před začátkem vánočních svátků. Pokud by pomoc přišla o měsíc později, tak podle něj zákonodárný sbor jen kvůli hádkám a rozdílným politickým náhledům "zmaří sny desítek tisíc" lidí.