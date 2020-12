PPF Financial Holdings B.V. – Oznámení o výplatě úrokového výnosu

PPF Financial Holdings B.V.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou Obchodní komorou pod registračním číslem 61880353

LEI: 31570014BNQ1Q99CNQ35



PPF Financial Holdings B.V. uveřejňuje informaci o výplatě úrokového výnosu z dluhopisů ISIN CZ0000001011. Více informací k výplatě úrokového výnosu v anglickém jazyce zde a českém jazyce zde.



Zároveň PPF Financial Holdings B.V. uveřejňuje informaci o úrokové sazbě pro páté výnosové období dluhopisů ISIN CZ0000001011. Více informací k úrokové sazbě pro páté výnosové období v anglickém jazyce

zde a českém jazyce zde.

(komerční sdělení)