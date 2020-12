Mutace viru vystrašila trhy. Akcie s ropou se prodávají, dolar a bondy rostou

Nová mutace koronaviru v Británii a další vlna lockdownů a cestovních omezení otřásla akciemi po celém světě. V americkém indexu S&P 500 ztrátám vévodí energetické tituly, protože obavy o poptávku zamávaly také trhem s ropou. O více než 5 % padají akcie Tesly, která byla dnes do tohoto indexu formálně zařazena.

Evropský blue-chip index Euro Stoxx 50 padal naposledy o 3,5 % a široký index Stoxx 600 ztrácel nejvíce od října. Výprodeje tu vedly akcie z cestovního ruchu. Skoro 9 % ztrácely akcie International Airlines Group, matky British Airways. Výrobce leteckých motorů ztrácel přes 5 %. Přílety z ostrovní země zakázaly některé evropské státy včetně Česka a Polska, ale také třeba Kanada či Indie. Kolabovala i pozemní nákladní doprava mezi Británií a Francií.

Přes 3 % odepisovaly také německý DAX či francouzský CAC 40, britské akcie klesaly o 2,3 %, zde ale mohla do hry promlouvat ochromená libra. Ta se propadla nejvíce od března, k dolaru byla naposledy na 1,3300 GBPUSD. Důvodem je jednak nový, nakažlivější kmen koronaviru, jednak další odsunutí obchodní dohody mezi Británií a EU. Na konci roku vyprší přechodné období pro brexit, podle nejmenovaného činitele ale v rozhovorech přetrvávají „významné rozdílnosti“. Británie se už nechala slyšet, že bude chtít ratifikovat případnou dohodu do 1. ledna a času není nazbyt. Evropský parlamentu schválení případné dohody do konce roku za sebe vyloučil.

Stranou pozornosti tak dnes zůstává o víkendu dosažená dohoda v americkém Kongresu o krizovém balíku pro americkou ekonomiku v řádu 900 miliard dolarů. Bez viditelnější odezvy zůstává i rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která doporučila vakcínu proti covidu-19 firem a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie. Aby se mohlo začít látkou očkovat, zbývá jen souhlas Evropské komise, který se očekává během několika málo dní. Spojenéstáty už mají vakcíny schválené dvě (k té od Pfizer/BioNTech přibyla k nouzovému užití také vakcíny od Moderny) a oproti evropským indexům jsou dnes ztráty na těch amerických zhruba poloviční.

Euro si k dolaru sáhlo až na denní dno 1,2130 EURUSD. Averze k riziku nesvědčila české koruně, která k euru ztratila i více než 20 haléřů, když se kurz dostal z úvodní úrovně až na denní vrchol 26,372 za euro. Padající ropa potápěla měny ropných států, jako jsou norská koruna či ruský rubl, který se propadl nejvíce za devět měsíců. Zde jsou ale ve hře i zprávy o možném uvalení amerických sankcí na Rusko v reakci na kybernetické útoky.

V negativním sentimentu pro akcie se daří bezpečným přístavům. Nahoru šly americké desetileté dluhopisy i dolar, na příklad zlato ale zisky prakticky odmazalo.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2282 0.2842 26.3739 26.1427 CZK/USD 21.4730 0.4279 21.7170 21.3750 HUF/EUR 360.9456 0.9348 361.8059 357.5528 PLN/EUR 4.5013 0.5279 4.5261 4.4874

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0001 0.0241 8.0127 7.9406 JPY/EUR 126.4635 -0.0293 126.6433 125.9630 JPY/USD 103.5500 0.2284 103.9040 103.4160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9181 1.3071 0.9217 0.9117 CHF/EUR 1.0840 0.1108 1.0849 1.0800 NOK/EUR 10.6007 0.7221 10.7586 10.5617 SEK/EUR 10.1213 0.0944 10.2369 10.0918 USD/EUR 1.2213 -0.3505 1.2230 1.2130

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3250 0.7195 1.3401 1.3122 CAD/USD 1.2868 0.6099 1.2955 1.2796