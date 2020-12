Vakcíny na cestě, americké akcie takřka na rekordech

Dnešní obchodování v USA se neslo od úvodu dne v pozitivním duchuza minimální volatility pri poměrně nízkých objemech. Pozitivní náladě pomohlanejen data z amerického trhu práce, ale hlavně zpráva týkající se vakcín.Společnost spolu s Biontechem oznámila, žedodají v dohledné době 100 miliónů vakcín pro americký trh. Spolu s vládnípomocí ekonomice to pak byly hlavní impulsy k dnešnímu růstu. Doufejme tedy, žedobrá nálada neopustí trhy ani mezi svátky, kdy lze očekávat nízké objemyobchodů a jen málo kurzotvorných zpáv.Nejlépe se dnes dařilo bankovnímu sektoru poté,co včera americký FED povolil zpětné odkupy akcií práve bankovním titulům (Bankof America +2,9 %, +2,6 %, +4,8 %). Posiloval i energetickýsektor díky dalším růstům cen černého zlata (Chevron +1,6 %, Mobil +1,3%, +5,7 %, +1,9 %). Naopak nejslabším článkemdne byly technologie (Apple -0,7 %, -1,3 %, -2,4 %, -1,7%).Za zmínku pak stál enermní růst akcií společnostiFuelcell (+24,9 %). A jsou to právě akcie společností zabývajících setechnologií vodíkových pohonů, kterým se letos daří a kterým já osobně věřím ipro další období. Naopak společnost (+0,9 %) je dle mého názorukrátkodobě za svým zenitem a po vstupu do hlavního indexu SPX500 bych od nídalší enormní růsty nečekal.