Donald Trump podepsal podporu a trhy se zelenaly

Zámořským indexům se ještě před koncem roku podařilo pokořit historická maxima, když při pondělní obchodní seanci atakovaly 1% růsty. Prezident Donald Trump konečně podepsal 900milionový balíček pro podporu koronavirem zasažené ekonomiky. Původně tuto dohodu podepsat nechtěl ve svém posledním populistickém gestu, kdy požadoval aby podpora pro nezaměstnané Američany nečinila 600 USD ale 2000 USD . O tomto návrhu se ještě bude hlasovat ve sněmovně, ale i kdyby zde prošel, neočekává se, že ho schválí i republikány ovládaný senát.Spolu se stimuly pomohl trhům i pokrok na poli vakcíny. Index S&P 500 posílil o 0,9 %, technologický Nasdaq o 0,7 % a Dow Jones Industrial Average také o 0,7 %. U vakcíny od se očekává, že schválení od Britského regulatorního orgánu dostane ještě tento týden. Kandidát společnosti Novavax jde do pozdní fáze klinických testů v USA a Mexiku, to ale pouze připomnělo investorům, jak tato společnost zaostává za konkurencí a její akcie tak dnes ztratily 9,7 %. Dařilo se samozřejmě společnost, které byly uzavírkami ekonomik zasaženy nejvíce a kterým teď bude putovat zásadní porce vládní pomoci. Například se jedná o American Airlines (+2,5 %), Las Vegas Sands (+3,5 %) nebo Norwegian Cruise Line (+3,8 %). Dařilo se technologickým gigantům: +3,6 %, +3,5 %, Faebook +3,6 % nebo Google +2,3 %.Zvláštní kapitolu své historie píše v posledních dnech čínská společnost Alibaba, která se dnes zvedala po „štědrovečerním výprasku“ způsobeném čínským antimonopolním úřadem. Ještě dnes v předobchodní fázi odepisovala až 3 %, pak ale přišla pro investory pozitivní zpráva, že svůj plán zpětného odkupu akcií zvýší ze 6 miliard USD na 10 miliard USD a ztráta se v obchodní fázi přehoupla alespoň do lehkého zisku 0,2 %.