Náladu investorů podpořily Trumpovy šeky, futures se zelenají

Pilulka letos očekává tržby ve výši cca 3 miliardy Kč, meziročně o 1 miliardu více.

Většina asijských akcií roste spolu s americkými a evropskými futures. Americká sněmovna včera po podpisu stimulačního balíčku prezidentem Donaldem Trumpem podpořila vyšší stimulační šeky. Prezidentův návrh zvýšit hodnotu těchto šeků na 2 000 USD ze 600 USD vytváří pro republikánské senáty politické dilema. Společnost vylepšila svoji prognózu hospodářského růstu USA v prvním čtvrtletí.

Ant Group údajně plánuje sloučit své finanční operace do holdingové společnosti, která by mohla být regulována podobně jako banka, podle lidí obeznámených se situací. To by mohlo ochromit růst jejích nejvýnosnějších divizí. Plány jsou stále předmětem diskuse a mohou se změnit, uvedli lidé. Ant odmítla komentovat. Více v komentáři analytika zde.

Index S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq Composite se dotkly historických maxim. Index Nikkei 225 prolomil nový rekord, když v průběhu obchodování překročil hranici 27 000 bodů, kde byl naposledy před 30 lety.

Ropa zaznamenala jednodenní ztrátu, protože investoři se soustředili na hrozící nové dodávky ze zemí OPEC+. Bitcoin opět klesl poté, co ho vánoční rally poprvé posunula k 28 000 USD.

Futures na evropské akciové indexy se zelenají: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +1,4 % a DAX +0,7 %.