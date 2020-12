Rozbřesk: S optimismem do třetího lockdownu

Nálada v české ekonomice se před třetí uzávěrou docela zlepšila. Alespoň tak to vypadá z posledního konjunkturálního průzkumu v letošním roce zveřejněném včera statistickým úřadem. A to je možná právě kamenem úrazu celého průzkumu. Konal se totiž ještě před tím, než vláda rozhodla o nových restrikcích a sněmovna o dalším prodloužení nouzového stavu. I proto působí lepší nálada v odvětví obchodu nebo služeb přece jen trochu paradoxně. Ukazatele důvěry, které byly jako nejrychleji dostupný sken situace právě v roce 2020 docela solidním vodítkem, v posledním měsíci vydaly přece jen zavádějící signál.



Částečně to může s ohledem na německý lockdown platit i pro průmysl, kde se důvěra vrátila dokonce na únorovou úroveň. Firmy jsou optimistické, pokud jde o vývoj poptávky i zaměstnanosti. Zlepšila se i nálada ve stavebnictví, kde jsou firmy výrazně optimistické, pokud jde o následující tři měsíce. Je to rozhodně pozitivní signál, avšak jak ukázal rok 2020 ani zásoba zakázek nemusí vymanit toto odvětví z celkového útlumu. A pokud jde o již zmíněné zlepšení situace ve službách, nemá asi příliš smysl se nejnovějším průzkumem vlastně zabývat. Už třeba proto, že zatím není vůbec jasné, jak dlouho ještě budou fungovat v omezeném režimu, respektive kdy se některé z nich budou moci vlastně otevřít.



Nic nám v tomto směru nenapovídají zatím ani data o vývoji pandemie. V časech vánočních svátků se testovalo tak málo, až to srazilo číslo R pod jedničku. Včerejší výsledky s téměř 11 tisíci nakažených a 42% pozitivitou nás však už opět vrací zpátky do kovidové reality, s níž se budeme muset vypořádávat i v úvodu roku 2021. Jak moc a jak dlouho je v podstatě na každém jednotlivci. Prozatím můžeme jen sledovat výsledky vánočního rodinného promořování.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna během včerejšího obchodování postupně ztrácela a v podvečer se dostala až k hranici 26,30 EUR/CZK. Situace na trhu však už ovlivňuje konec roku tradičně poznamenaný slabší likviditou a neotevíráním nových pozic, takže z aktuálních pohybů kurzů asi nelze dělat žádné hluboké závěry. A stejně tak i „malovat“ vývoj pro nejbližší dva dny. A podobně to bude platit i pro bondový trh, kde se výnosy desetiletých papírů postupně snižují navzdory faktu, že ČR bude zřejmě příští rok hospodařit s rekordním deficitem, a tím pádem i výrazně vyšším dluhem.



Zahraniční forex

Eurodolar směřuje na sever s tím, jak averze k riziku dále klesá. Pomáhá k tomu nejen hladký průchod brexitu, ale pozitivní zprávy na poli pandemie. Americké úřady totiž daly povolení k masové aplikaci další vakcíně.



V předsilvestrovské době se zajímavé obchodování odehrává na maďarském devizovém trhu, kde přebytek likvidity stlačil (implicitní) forintové úrokové sazby a výsledkem je oslabení forintu. Uvidíme, zdali se dnes centrální bance podaří situaci na peněžním trhu doladit skrze tender na FX swapy.