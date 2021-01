Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

IČO: 28470729

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. uveřejňuje Oznámení protinávrhu akcionáře k záležitosti rozhodování valné hromady mimo zasedání per rollam Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zahájeného 21. prosince 2020. Dokument je k dispozici ZDE.



