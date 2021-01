Konstruktivní sentiment se drží, vakcína zabírá i na nové mutace viru

Situace na hlavních finančních trzích nadále nahrává rizikovým aktivům, ačkoli sledujeme částečné zhoršení, možná při nejistotě před dnešními daty. Akcie v Evropě se obchodují výš při růstu hlavních benchmarků do půl procenta (DAX, FTSEMIB). Americké futures zatím naznačují mírnější růst. Ropa ráno přidává 0,7 procenta.

U dluhopisů sledujeme zvýšený zájem o rizikovější papíry na periferii eurozóny, jinak je pohyb výnosů pouze nevýrazný. Zlato padá o více než procento, když na něj doléhají jak vyšší americké výnosy, tak sílící dolar. Pohyb výnosů je však částečně tažen vyššími inflačními očekáváními, takže dopad na zlato není tak výrazný. Eurodolar klesl na 1,2230.

Koruna dnes proti euru lehce oslabuje na 26,22, pražská burza naopak svým růstem o 1,1 pct překonává hlavní evropské benchmarky.

Po lepších průmyslových objednávkách byla slušná i německá průmyslová výroba za listopad. Dopadla zhruba podle očekávání při vylepšených říjnových číslech. Pozornost investorů ale daleko více upoutá prosincová zpráva z amerického trhu práce. Čeká se pouze slabá tvorba pracovních míst na úrovni 50 tis. Report ADP naznačil dokonce propouštění, naopak poslední týdenní statistiky žadatelů o dávky nebo signály z průzkumů ISM nebyly tak špatné. Záporná hodnota by asi mohla na současném trhu přivolat lehkou krátkodobou korekci, ale jinak se domníváme, že se investoři výkonem ekonomiky v loňském roce nebudou příliš zdržovat.

Na druhé straně tu jsou stále dozvuky posledních politických zpráv ze zámoří a nově náladu podporuje i zpráva, že vakcína od Biontech/Pfizer zabírá i proti novým mutacím koronaviru, jež se objevily v Británii nebo JAR (zatím předběžné výsledky testů). Takové ujištění je samozřejmě příznivé. Pokud by se naopak objevila mutace, na kterou současné vakcíny nezabírají, na trhy by to zřejmě mělo silně destruktivní vliv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2158 -0.0380 26.2291 26.1867 CZK/USD 21.4260 0.2316 21.4605 21.3620 HUF/EUR 359.8583 0.1328 360.6451 359.0377 PLN/EUR 4.5173 -0.0389 4.5230 4.5062

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9101 -0.4293 7.9513 7.9045 JPY/EUR 127.0220 -0.2861 127.4752 126.9594 JPY/USD 103.8325 -0.1020 104.1040 103.8170

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8996 -0.5197 0.9049 0.8993 CHF/EUR 1.0839 -0.1685 1.0870 1.0838 NOK/EUR 10.3253 -0.2849 10.3455 10.3230 SEK/EUR 10.0563 0.0168 10.0703 10.0293 USD/EUR 1.2233 -0.2637 1.2273 1.2213

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2865 -0.1544 1.2920 1.2837 CAD/USD 1.2680 -0.0528 1.2708 1.2673