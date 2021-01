Bidenovy plány důležitější než Trumpův impeachment. Akcie začaly den růstově

Odcházející americký prezident se bude potýkat se žalobou, zatímco ten nastupující představí plán pro ekonomiku. Spuštění impeachmentu proti Donaldu Trumpovi podle očekávání prošlo Sněmovnou, a to i za přispění některých republikánů. Nebylo jich však moc. Senát, který bude mít v tomto případě rozhodující slovo, se záležitostí bude zabývat zřejmě až poté, co se vedení země změní. To je bezprecedentní a právně dost pochybné, navíc by musela podpora republikánů být opravdu silná, aby bylo dosaženo potřebné kvalifikované většiny. Zůstává tedy u toho, že Trumpovi hrozí především zákaz v budoucnu vykonávat vysoké veřejné funkce a osekání výhod exprezidenta.

Zajímavějším bodem programu je očekávané představení plánu pro ekonomiku nastupujícím prezidentem Bidenem. Podle Reuters má přijít už dnes. Na trzích se už letos značně odrazily spekulace na podstatné navýšení veřejných výdajů, a to poté, co ovládnutí Sněmovny reprezentantů demokratické vládě otevřeno naplno prostor k prosazení svých záměrů. Nyní se objevují odhady, že stimul by mohl dosahovat až 2 bilionů USD. To by implikovalo navýšení emisí dluhopisů nad aktuální plány.

Reakce dluhopisů není až tak výrazná, ale znatelná ano. Po včerejším poklesu výnosů dnes sledujeme jejich růst na 10Y splatnosti asi o 2 bazické body. V Evropě naopak převládá mírný pokles na výnosech.

Další vývoj bude záležet sice hodně na fiskálních plánech, ale také na pozici Fedu. Jeho bankéři průběžně dodávají komentáře se svými názory. Dnes vystoupí další, v čele s předsedou Powellem. Předpokládáme, že náznaky ustupování z podpůrné politiky nepřijdou, takže tento faktor může výnosy přece jen brzdit v dalším postupu. Výhledově však otáčení trendu politiky směrem k menší podpoře zůstává rizikem, které by na trhu bylo akcentováno zvláště v případě rostoucí inflace.

Z nových dat máme dnes na programu hlavně žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA, poté co zrána přišla solidní čísla z čínského zahraničního obchodu. Výsledkovou sezónu dnes načne Delta.

Evropské akciové indexy se dopoledne nacházejí v plusu, DAX přidává 0,4 pct podobně jako FTSE 100, CAC 40 je nahoře o 0,3 pct. Eurodolar směr nemá a obchoduje se nepatrně pod včerejšími 1,2160, zlato padá o procento. Koruna zůstává lehce pod 26,20 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1794 0.0268 26.1962 26.1583 CZK/USD 21.5300 0.0186 21.5605 21.5040 HUF/EUR 359.9334 -0.1974 360.9547 359.7056 PLN/EUR 4.5425 0.0216 4.5476 4.5381

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8620 -0.0928 7.8757 7.8501 JPY/EUR 126.4280 0.1057 126.5108 126.2357 JPY/USD 103.9885 0.1117 104.1110 103.9460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8906 -0.0662 0.8917 0.8887 CHF/EUR 1.0782 -0.0616 1.0798 1.0778 NOK/EUR 10.2957 -0.0749 10.3001 10.2766 SEK/EUR 10.1130 -0.2330 10.1499 10.1044 USD/EUR 1.2157 0.0000 1.2160 1.2140

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2885 -0.3479 1.2938 1.2875 CAD/USD 1.2678 -0.1724 1.2708 1.2670