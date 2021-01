NET4GAS uskutečnila úpis dvou tranší korunových dluhopisů včetně výjimečné na korunovém trhu za posledních 10 let

Společnost NET4GAS využila příznivých podmínek na trhu a dne 18. ledna 2021 úspěšně realizovala úpis dluhopisů denominovaných v Kč v celkovém objemu 10,998 miliardy Kč. Úpis se skládal ze dvou tranší dluhopisů, a to sedmileté tranše v celkovém objemu 4,098 miliard Kč s pololetní kuponovou platbou ve výši 6M PRIBOR plus 0,95 % a desetileté tranše v celkovém objemu 6,900 miliard Kč s fixním ročním kuponem ve výši 2,475 %. Desetiletá tranše představuje nejdelší dosaženou dobu splatnosti na korunovém trhu za posledních deset let.



“Rozmanitost, vysoká kvalita investorů a vůbec největší dluhopis v českých korunách podporovaný zájmem v hodnotě více než 18 miliard Kč dokazují důvěru investorů v kredibilitu a obchodní model společnosti NET4GAS. Naše kapitálová struktura zůstává díky úpisu dluhopisů nadále založena na konzervativních a opatrných obchodních předpokladech, což je zároveň v souladu s naším ratingovým hodnocením na investičním stupni Baa2 od Moody’s a BBB od Fitch,” řekl Václav Hrach, jednatel a výkonný ředitel pro finance společnosti NET4GAS.



V zájmu o úpis dluhopisů převažovaly banky, správci aktiv (investiční či penzijní fondy) a také pojišťovny (u desetileté tranše).



Transakce byla uspořádána a řízena Českou spořitelnou jako koordinátorem a aktivním upisovatelem, jako aktivním upisovatelem a Československou obchodní bankou jako pasivním upisovatelem.