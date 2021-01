Zavěr týdne v USA ve znamení mírného poklesu

Páteční obchodování v USA se neslo v mírně negativním duchu za poměrně nízkých objemů a průměrné volatility. Akciím nepomohla ani poměrně slušná makrodata, konkrétně z průmyslu, služeb a z nemovitostního trhu. Zdá se, že dnes byl pro investory napříč trhy důležitější vývoj koronavirové situace. To je do jisté míry zajímavé, neboť situace je vážná již delší dobu, ovšem investoři se na ni zaměřili právě dnes. Dalším, možná poněkud skrytým, důvodem může být prezident Biden a demokratická strana - trh může mít poměrně oprávněné obavy o další vývoj v daňové korporátní politice. Biden je totiž pokračovatelem Obamova sociálního přístupu, který je však poměrně nákladný. Bude tedy Biden zvedat daně korporacím? A to je možná právě ta otázka, která může krátkodobě trápit nejednoho investora. V delším horizontu je však přiliv nových peněz na trh natolik výrazný, že akcie zkrátka nejspíš půjdou dál vzhůru, ať se nám to líbí nebo ne.

Nejlépe se dnes dařilo telekomunikacím (AT&T +0,6 %, +0,6 %). Naopak nejslabším článkem dne byl finanční sektor (Bank of America -0,3 %, -0,5 %, -1,2 %, -1,2 %). Technologický sektor zaznamenal smíšené obchodování (Apple +1,6 %, Alphabet +0,5 %, -9,3 %, +0,6 %, -1,1 %). Nedařilo se ani ropnému sektoru (Exxon Mobil -1,4 %, -0,9 %).

Na závěr bych rád zmínil něolik významných společností, které budou hlásit své výsledky hospodaření v příštím týdnu. Je to například: , , , , , amnoho dalších, takže se můžeme těšit na další zajímavý týden.