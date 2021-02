Wall Street bez směru, Disney po výsledcích ztratil

Trhy dnes hledaly směr, který nakonec našli v plusovém teritoriu. Pozitivní nastavení se podařilo docílit díky zelenajícím se cyklickým odvětvím jako jsou finance (+0,9 %) nebo energetika (+1,4 %), které dnes mazaly včerejší ztráty. Energetice potom pomáhaly ceny ropy , když WTI narostla o 2,5 %. Názory na ropu se ale různí. Například komentátoři z nesdílejí nadšení ze zvyšování poptávky v tomto roce a počítají, že ropa Brent propadne pod 50 USD . Dnes byla ale situace v energetickém sektoru, největší nárůsty kolem 4 % zaznamenaly společnosti a Cabot Oil. U finančních institucí se zase očekává, že pokoronovirové oživení podpoří výnosy dluhopisů. Výrazně narostly akcie Charles Schwab (+4 %) a (+2,5 %).Z korporátní sféry se dále dařilo kasinům, díky novému výhledu ve státě Nevada, kde se tvrdí, že bary a restaurace budou moci od pondělí fungovat na 35 % kapacity. Například Wynn Resorots na to konto přidal 2,9 %. Společnost , která se zaměřuje na online cestovní služby, se dnes obchodovala po reportu výsledků, které byly podle odhadů zatíženy koronavirovou krizí a metriky výrazně poklesly – jeden příklad za všechny: zisk na akcii 2019 4,16 USD a 2020 -10,35 USD . To se ale dalo očekávat, takže reakce nebyla nijak divoká, společnost ale stejně ukončila obchodní den 2,3 % v záporu.Asi nejzásadnějším byl ale report výsledků společnosti Disney. Samozřejmě nejlepších výsledků dosáhla streamingová divize. Celkové tržby poklesly meziročně o 22 % na 16,3 mld USD . Nejpozitivněji ale dopadl provozní zisk, který se udržel poměrně překvapivě v černých číslech. 260 mil USD znamená sice propad o 90 % v optice uzavřených kin a zábavních parků je to ale dobrý výsledek. Vlastně jedinou částí byznysu, která v současném světe dává smysl, je právě výše zmíněný streaming, který rostl meziročně o 73 % na 3,5 mld USD tržeb. Pozitivní překvapení byly i zábavní parky, které jsou sice zasaženy restrikcemi a skončily v provozní ztrátě 120 mil USD (minulý kvartál to ale byla ztráta 1,1 mld USD). Disney+ má ke konci kvartálu 95 mil předplatitelů, což je růst o 250 % a přírůstek je 21 mil uživatelů od posledního kvartálu. Raketový růst je ale vykoupen dumpingovými cenami za službu, které průměrně činí 4 USD z uživatele (pro srovnání s dvojnásobným počtem uživatelů dosahuje 11 USD). Obchodní den zakončil s hodnotou -1,8 %.