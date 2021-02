Ropu tlačí nahoru akrtické mrazy, PFNonwovens rozhodla o vytěsnění menšinových akcionářů

PFNonwovens oznámila, že valná hromada schválila vytěsnění menšinových akcionářů na 715,5 Kč na akcii. Menšinoví akcionáři předtím protestovali, že je daná cena příliš nízká, zejména vzhledem k předchozí dobrovolné nabídce před 3 lety, která činila 1010 Kč.

Japonské akcie dnes poprvé po více než 30 letech uzavřely nad hranicí 30.000 bodů. Pomohlo jim očekávané oživení zisků firem a zpráva o ekonomickém růstu Japonska. Nejlépe si vedly energetické, zdravotnické a průmyslové společnosti. Hlavní index Nikkei 225 si připsal 1,91 procenta na 30.084,15 bodu. Psychologicky důležitou hranici 30.000 bodů index překonal poprvé od 2. srpna 1990. Širší index Topix dnes přidal 1,04 procenta na 1953,94 bodu a je nejvýše od července 1991.

Britský premiér Boris Johnson oslavil „významný milník“. Jeho země již zaznamenala 15 milionů očkování proti koronaviru, čímž upevnila svůj rekord při realizaci jednoho z nejúspěšnějších očkovacích programů na světě. Více než 25 % dospělé populace nyní dostalo alespoň jednu dávku. Tento úspěch způsobil, že Johnson začal bojovat s konzervativci v parlamentu, kteří chtějí rychlejší zmírnění třetí národní blokády, která uzavřela školy a firmy. Oxfordská univerzita se mezitím chystá zahájit testování své vakcíny, vyvinuté společně s , na dětech.

Bývalého prezidenta Donalda Trumpa v sobotu Senát zprostil obvinění z podněcování nepokojů 6. ledna v Kapitolu. Hlasování skončilo 57–43, což nedosáhlo na dvoutřetinovou většinu potřebnou k jeho odsouzení. Republikánská senátorka Lindsey Grahamová prohlásila, že Donald Trump zůstává „nejsilnější silou“ strany i po jeho druhém obžalobě.

Bitcoin dosáhl v neděli nového rekordu, ale následně z něj opět sestoupal dolů ještě předtím, než by dosáhl hranice 50 000 USD. Tento víkendový skok podpořily náznaky toho, že by finanční průmysl mohl rozšířit své aktivity na bitcoinu. Týden poté, co oznámila investici do digitálních aktiv ve výši 1,5 miliardy USD, navazuje investiční divize s tím, že zvažuje sázky na bitcoin. A Kanada schválila první severoamerický fond obchodovaný na burze s bitcoiny.

Futures na ropu a zemní plyn nadále rostou. Arktický mráz dopadající na USA prudce zvyšuje tlak na celosvětové ceny energie. Cena ropy Brent aktuálně roste o 1,55 % na 63,4 USD/barel a cena ropy WTI roste o 2,1 % na 60,7 USD/barel. V uplynulém týdnu bylo vytvořeno asi 800 denních rekordů nízkých teplot. Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,9 % a DAX +0,7 %.