SAB Finance a.s. - Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

Dne 19. 2. 2021 rozhodlo představenstvo společnosti SAB Finance a.s. o rozhodování valné hromady za rok 2020 mimo zasedání (per rollam), jenž obsahuje základní informace o způsobu hlasování pro akcionáře a časový harmonogram. Oznámení bylo uveřejněno na webu SAB Finance a.s. v sekci „Pro Investory: https://www.sab.cz/media/userfiles/IPO/Ozn%C3%A1men%C3%AD%20p%C5%99edstavenstva%20o%20rozhodov%C3%A1n%C3%AD%20valn%C3%A9%20hromady%20mimo%20zased%C3%A1n%C3%AD%20(per%20rollam)%202021.pdf.

