Není už příliš pozdě na nákup akcií?

Hlavní stratég společnosti Franklin Templeton Stephen byl v rozhovoru na Yahoo Finance tázán, zda po proběhnuvší „monstrózní“ rally již není příliš pozdě na vstup na akciový trh. Podle něj je to ta nejčastější otázka, kterou mu klienti nyní kladou. Jsou totiž takoví, kteří se na jednu stranu domnívají, že akcie jsou předražené, na stranu druhou mají volné peníze a proto přemýšlejí, kam je vložit. pokračoval s tím, že v jeho firmě se o tématu nyní hodně diskutovalo a závěr zní, že je stále čas na nákup akcií.



Vývoj v následujících několika letech by podle stratéga měl být na akciích pozitivní. A také dojde k několika významným posunům: Investoři se budou stále více zajímat o zodpovědné investování a ESG (a to nejen o jeho „zelenou“ část). K tomu se bude měnit vztah mezi Západem na straně jedné a Čínou a dalšími rozvíjejícími se ekonomikami na straně druhé. Tyto rozvíjející se země budou dál procházet obdobím silného růstu. A bude tak docházet k celkové „rekonfiguraci“ globální ekonomiky.



Významným tématem letošního roku a dalších let bude inflace. PMI z americké ekonomiky i několika dalších jsou silná, pokračuje vakcinace, v ekonomice existuje potenciál pro růst spotřebitelské poptávky poté, co dojde k uvolnění. A v plánu jsou také velké investice do infrastruktury. Inflace se tak podle stratéga zvedne, je tu ale důležitá otázka, zda půjde jen o cyklický jev či o dlouhodobější vývoj. V prvním případě by to problém pro trhy nebyl. Nyní chce vyšší inflaci i Fed.



Pravděpodobnost korekce akciového trhu je podle stratéga nyní velmi nízká. Na trhu je hodně likvidity, hodně stimulace, přichází pozitivní zprávy ohledně vakcinace. U některých akcií může v následujících měsících ke korekci dojít, ale na úrovni celého trhu ji stratég ze zmíněných důvodů nečeká.



Jiný názor má Vanessa Martinez z The Lerner Group, protože podle ní je trh nyní přehřátý a korekce by mu prospěla. Ekonomika je po celém světě na dně a podle investorky nemůže jít nikam jinam než nahoru. Rostoucí důvěra v ekonomiku se odráží v rostoucích sazbách a výnosech obligací, jenže jejich dopad na akcie by mohl být negativní. Zmíněná akciová korekce by podle investorky mohla dosáhnout 5 – 10 %. Určitou ochranou před ní by na akciovém trhu mohly být některé finanční tituly a některé akcie ze sektoru zdravotní péče, které mají nižší PE.



Jaký je nejlepší indikátor dalšího vývoje na akciích? Martinez míní, že zlom by přinesl další růst výnosů obligací, i když Fed je schopen mu zabránit. Yahoo Finance doplňují, že Lerner Group nyní věří akciím společností Shopify, Fiverr International, Whiting Petroleum a Meituan.



