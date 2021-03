Prémie za růst klesnou, stromy nerostou do nebe

Pro trhy byl znatelným zlomem počátek září minulého roku, kdy se zastavil růst akcií některých významných technologických firem. Posilovat naopak začaly například akcie malých společností či hodnotové tituly. To se změnilo s koncem roku 2020, kdy se do kurzu dostaly opět velké technologie, nyní ale přichází další vlna rotace. Pro Yahoo Finance to uvedl Jeff Mortimer z BNY Mellon Wealth Management.



Investor uvedl, že rostoucí výnosy vládních obligací jsou známkou rychlejšího ekonomického růstu. A pokud bude na trhu mnohem více společností s rostoucími tržbami a zisky, investoři si budou více všímat toho, za jakou cenu lze růst kupovat, protože bude více z čeho vybírat. Jinak řečeno, pokud již růst není takovou vzácností, nebudou investoři ochotni mu dávat takové valuační prémie. Na trhu je podle Mortimera tento posun již znát a mohl by ještě zesílit.



Řeč přišla na Teslu a korekci jejích akcií. Mortimer ale uvedl, že on je stratég a nebude tudíž hovořit o jednotlivých akciích. Co radí svým klientům, je diverzifikace. Investování je podle něj totiž o tom, že vše se vrací k průměru, ne o „stromech, které rostou až do nebe.“ V přirovnání Mortimer pokračoval s tím, že je nutné mít zahrádku neustále vypletou – „omezovat pozice na titulech, které si vedly velmi dobře a naopak přidávat tituly a odvětví, které doposud zaostávaly.“



Stratég tuto strategii implementoval i v minulých měsících, podle svých slov se zbavoval velkých technologických firem na americkém trhu a diverzifikoval do akcií menších společností a na trhy rozvíjejících se zemí. Rok 2021 pak podle něj bude pravděpodobně rokem, kdy si povede dobře „stará nudná diverzifikace“. Konkrétně nákup akcií menších firem a hodnotových titulů, které „pravděpodobně svou návratností předhoní některé velké růstové firmy“.



Podle stratéga není současný růst výnosů vládních obligací zase tak překvapivý a výnosy se stále z historického hlediska nachází na velmi nízkých úrovních. Na druhou stranu ale trhy mohou signalizovat Fedu a americké vládě, že celkové množství stimulace v americké ekonomice může být v budoucnu přehnané. Ohledně akcií stratég uvedl, že případná vyšší inflace by nemusela škodit samotným firmám a ty by si v takovém prostředí mohly vést stále dobře. Vyšší inflace by se ale mohla projevit na poklesu valuačních násobků a to by byl problém pro investory.



I když stratég odmítal hovořit o konkrétních titulech, v souvislosti s výše uvedeným přece jen na konci rozhovoru zmínil Teslu. Ta je podle něj reprezentantem růstových akcií s vysokými valuačními násobky. A i když by vyšší sazby nemusely mít žádný výrazný dopad na její hospodaření, mohou se projevit právě na její valuaci.



Zdroj: Yahoo Finance