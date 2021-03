Poklidné středeční obchodování v USA

Dnešní obchodní den se nesl v USA na pozitivní vlně (SPX500 +0,8 %, DJIA +1,5 %, Nasdaq -0,03 %), ovšem oproti minulým dnům byl dnešní den spíše poklidný a volatilita mírně klesla. Důvodem růstu trhů bylo hned několik - nejvíce jmenovaným je další očekávaná injekce v podobě finanční pomoci lidem a podnikům zkoušených koronavirem. Jedná se o 1 900 miliard dolarů, které by měly být, po podepsání americkým prezidentem, uvolněny. Pomáhat se zavázala i ECB a tak jsou investoři natěšeni z nových peněz, které by měly pomoci trhům dál vzhůru. Do jaké míry je toto již započteno v trhu je velmi obtížné povědět. Valuace mnohých firem jsou již velmi vysoko, ale v aktuálním podhoubí (hodně peněz na trhu a vidina zvyšující se inflace) mohou trhy vesele růst dál a to i poměrně razantně. Na druhou stranu může investory mírně znepokojovat možný odliv peněz z akcií do dluhopisů, jejichž výnosy začínají postupně růst - to ale vnímám spíše jako krátkodobý vliv, kterého může být zajímavé využít pro další nákupy akcií v USA.

Nejlépe se dnes vedlo finančnímu (Bank of America +2,9 %, +3,9 %, +3,5 %) a energetickému sektoru (Chevron +1,7 %, Mobil +2,9 %). Naopak tomu bylo v případě technologií, které sice přibrzdily propad z minulého týdne, ale stále se chovají poměrně nervózně (Apple -0,9 %, -0,6 %, -0,7 %).