Platební bilance loni skončila rekordním přebytkem 203,5 mld. Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil loni rekordním přebytkem 203,5 miliardy korun. Vyplývá to ze zpřesněných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Přebytek podle ekonomů táhly odložené dividendy. V roce 2019 vykázala bilance podle dat ČNB přebytek 19 miliard korun, schodek naposledy vykázala za rok 2013. Loni skončila bilance ve schodku jen v dubnu a prosinci, jinak vždy vykázala přebytek. V přebytku byla i letos v lednu s 28,6 miliardy Kč.



Prvotní údaje o loňské platební bilanci z letošního února ukazovaly na rekordní přebytek 180 miliard korun. Podle aktuálních, ale stále předběžných dat je přebytek ještě vyšší.



Podle dnešních informací se odliv dividend ve čtvrtém čtvrtletí meziročně navýšil. Podle ČNB objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval ve čtvrtém čtvrtletí 93,5 miliardy korun a v meziročním srovnání se zvýšil o 23,2 miliardy.



Ve čtvrtém loňském čtvrtletí přebytek činil 18 miliard korun. V poměru k HDP to bylo 3,6 procenta. V roce 2019 byla bilance v posledním čtvrtletí schodková. Bilance zboží a služeb byla loni ve čtvrtém čtvrtletí v přebytku 120,2 miliardy korun. Meziročně je výsledné saldo vyšší o 69,5 miliardy korun v důsledku vyššího růstu vývozu v porovnání s dovozem, a tím i zlepšení obchodní bilance se zbožím o 73 miliard Kč. V bilanci služeb se přebytek snížil o 3,5 miliardy především kvůli snížení vývozu služeb zejména v zahraničním cestovním ruchu.



Schodek bilance prvotních důchodů činil za čtvrté čtvrtletí 101 miliard korun a meziročně se zvýšil o 33,5 miliardy korun. Podepsal se na tom vývoj bilance výnosů z přímých investic v důsledku zvýšení objemu vyplacených dividend do zahraničí a předpokládaného reinvestovaní zisku zahraničními vlastníky.



Na finančním účtu byl ve čtvrtém čtvrtletí vykázán příliv peněz ve výpůjčkách ze zahraničí 10,5 miliardy korun. Kapitálový účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí aktivem 12,4 miliardy korun, meziroční pokles o 1,7 miliardy korun je podle ČNB důsledkem nižších příjmů z rozpočtu Evropské unie.



Letos v lednu bilance vykázala podle předběžných dat přebytek 28,6 miliardy korun po prosincovém schodku. Loni v lednu činil přebytek téměř 26 miliard korun. Trh podle Brožky očekával lednový přebytek kolem 31 miliard korun.