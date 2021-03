Největší čínský výrobce čipů postaví továrnu za 2,4 miliardy dolarů

Největší čínský výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International (SMIC) postaví v Číně za 2,35 miliardy USD (51,4 miliardy Kč) továrnu na čipy. Investice, na které se bude podílet vláda Šen-čenu, je prvním velkým projektem, který se zrodil z plánu Číny stát se soběstačnější v dodávkách čipů, kterých je v současnosti po celém světě nedostatek. Informovala o tom agentura Bloomberg.



SMIC varovala, že nedostatek čipů by se mohl letos a příští rok zhoršit a ochromit čínské podniky, pokud země teď nezvýší kapacitu. V nové továrně chce firma zahájit výrobu v příštím roce.



Čína chce vytvořit řadu technologických gigantů, kteří by se vyrovnali společnostem a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Vláda v rámci posledního pětiletého plánu slíbila zvýšit výdaje a podpořit výzkum nejmodernějších čipů.



Peking se u důležitých komponent, jako jsou právě čipy, snaží snížit závislost na západních zemích. Tento problém se ukázal naléhavější, když se kvůli pandemii zvýšil nedostatek polovodičů po celém světě. Spojené státy rovněž přidaly na černou listinu významné čínské technologické firmy, včetně SMIC, které tak nemají přístup k americkým technologiím. To zhoršilo jejich schopnost získat vybavení pro výrobu čipů.



Spojení firem s vládou může být zásadní pro dosažení ambicí země. Čínští výrobci čipů se snaží přikročit k vyspělejším čipům, potřebují však miliardy dolarů a roky pokusů a omylů, aby se dostali k propracovanějším polovodičům.



Nová továrna SMIC má být jedním z mála závodů v zemi zaměřených na větší substrátové disky. Ty šetří náklady, protože z nich lze vyrobit více čipů. Jejich výroba je však obtížnější.