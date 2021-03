Smíšená nálada na Wall Street, Ford +2,72 %

Páteční obchodní seance na zámořských trzích nebyla obohacena o důležité makro ekonomická data, ale nejen investoři mají za sebou první rozhory mezi USA a Čínou vedené novou administrativou prezidenta Joe Bidena.



Setkání se uskutečnilo ve městě Anchorage na Alijašce a bylo plánováno pouze na kratší dobu jako zdvořilostní. Schůzka se ale nakonec protáhla na více jak hodinu. Rozdílná mentalita byla rozhodně znát, trnem v oku amerického ministra zahraničí Blinkena byly obavy z vojenského nátlaku na Tchaj-Wan, útoků na základní hodnoty obyvatel Hong Kongu a také možné ekonomické nátlaky ze strany Číny. Asijskému obrovi se naopak nelíbí hegemonie ze strany USA, tedy vměšování se a zasahování do vnitřních záležitostí Číny, to byly slova čínského ministra zahraničí Wang Yi.



Aby vše nevypadalo pouze negativně, hledaly obě strany i společnou řeč a odpovědnost vůči světu. Ta se nachází v hospodářských aktivitách, rozvoji světa a změně klimatu.



Největší pohyby v průběhu dne byly vidět na technologickém indexu Nasdaq , který přidal 0,8 % a vylepšil si tedy náladu po včerejším obchodním dni, který byl nejhorším v měsíci březnu.



K tahounům v podobě sektorů se zařadili komunikace (NFLX +1,46 %, TTWO +1,51 %) a naopak nejslabší den mají za sebou finance (JPM -1,59 %, BAC -1,05 %).



Z akciových titulů zaznamenaly větší pohyby následující společnosti. si připsal 2,72 % po zprávě o upgradedu cílové ceny od analytika Briana Johnsona s cílovou cenou 16 USD. Důvodem je změna strategie automobilového závodu směrem k elektromobilům a to v období mezi roky 2025-2030.



Zpracovatel plateb zažil horší seanci, při které odepsal více jak 6 % a to poté, co vyšla zpráva o vyšetřování ministerstva spravedlnosti o obchodních praktikách, které následně vedou k nezákonné dominanci na trhu. Konkrétní znepokojení plyne z online transakcí debetními kartami .



Skvělé čísla od reportovala logistická firma . Ta ve svém fiskálním třetím čtvrtletí loňského roku překonala nastavená očekávání. vygeneroval upravený zisk na akcii 3,47 USD a tržby 21,51 miliardy dolarů, FDX +6,1 %.



Opačné starosti po reportu má maloobchodní prodejce . Smíšené výsledky jsou nejen důvodem zavírání obchodů v Evropě, ale i následných nižších než očekávaných příjmů, které dosáhly 10,36 mld. USD oproti očekávaným 11 miliardám dolarů, NKE -3,97 %.



Ceny ropy dnes rostly na základě zprávy o útoku na saúdské ropné zařízení. Atak byl veden drony, které zasáhly ropné objekty v hlavním městě Saudské Arábie, Rijádu, WTI +2,5 %, Brent +2,1 %. Neklidné akciové trhy svědčily tento týden zlatu a pomohly k týdennímu růstu okolo 1 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,7 % (32.627 b.), S&P 500 oslabil o 0,1 % (3.913 b.) a naopak technologický Nasdaq Composite posílil o 0,8 % (13.215 b.).