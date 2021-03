Evropské burzy mohou zahájit týden v záporu

Futures na americký technologický index Nasdaq 100 jsou sice ráno v zeleném, zbytek Wall Street i hlavní evropské burzy ale mají namířeno do záporu. Až o 15 % se propadla turecká lira poté, co turecký prezident zbavil funkce guvernéra turecké centrální banky, jde o třetí obměnu na tomto postu za poslední dva roky. Propadem na to dnes už reagovaly i turecké akcie. Ankara ale tvdí, že se bude nadále držet systému volných trhů a liberálního kurzového režimu.

Futures na evropské akciové indexy: EuroStoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,4 %, CAC 40 -0,1 %, DAX -0,3 %. Futures na hlavní americké akciové indexy: Dow Jones -0,4 %, S&P 500 -0,1 %, Nasdaq 100 +0,5 %.

Smíšeně si dnes vedly asijské trhy, čínským akciím se dařilo, ale japonské burzy zaostávaly. Euro na páru s dolarem ztrácí stabilitu a posouvá se níže k 1,1887. Ropa po namáhavém týdnu inkasuje další ztráty.

Desetileté americké výnosy, ostře sledovaný ukazatel posledních týdnů, po uklidňujících komentářích činitelů Fedu sestoupily k 1,66 %. Katalyzátorem dalšího růstu by ale mohly být další aukce v tomto týdnu.

EU se chystá zablokovat vývoz vakcíny od AStraZeneca do Británie, dokud farmaceutická firma nedodrží svoje závazky dodávek vůči unijnímu bloku.

Významné kurzotvorné zprávy se nes neočkávají a také makroekonomický kalendář spíše zeje prázdnotou. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v České televizi uvedla, že schodek státního rozpočtu příští rok nebude pod 300 miliard korun. Nepočítá s tím, že by se zvedaly platy ve státní správě. Pro letošek Sněmovna zvýšila plánovaný deficit z 320 na 500 miliard korun. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) půjde velká část těchto dodatečných peněz na "předvolební dárečky". Schillerová to odmítá.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled ratingu je stabilní, což signalizuje, že Fitch v dohledné době jeho změnu neočekává. Agentura předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Polska se letos díky oživení spotřebitelské poptávky a investic zvýší o 4,1 procenta po loňském poklesu o 2,7 procenta.