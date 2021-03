AstraZeneca musí nejprve plnit pro EU, než bude moci vyvážet, a oslovení uchazečů pro dostavbu Dukovan 'je de facto tendr'

Oslovení uchazečů o dostavbu Dukovan je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka de facto vyhlášením tendru. S vyloučením čínské strany ale nesouhlasí čínská ambasáda. Poslanci dnes projednají další vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen trvá na tom, že musí splnit své závazky týkající se dodávek vakcín do Evropské unie předtím, než je bude moci vyvážet. A bude trvat nejspíše týden, než se podaří loď uvíznutou v Suezském kanálu zachránit.

Plánované oslovení uchazečů o dostavbu Dukovan je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka de facto vyhlášením tendru. Uchazeči, na které se Česko obrátí, jsou francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. Oslovena nebude čínská společnost CGN. Vyloučení čínské společnosti CGN z tendru na stavbu nového bloku JE Dukovany se podle čínské ambasády odchyluje od zásad spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu. Čínská strana vyjádřila vážné znepokojení a silný nesouhlas s tímto rozhodnutím. Více zde.

Firmy s deseti až 49 zaměstnanci by do dnešního dne měly dokončit první kolo jejich testování na koronavirus. Dále musejí pracovníci, kteří docházejí do podniku, test podstoupit zatím jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Testy nejsou závazné pro lidi pracující z domova, očkované a ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Testování v malých podnicích se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) týká 650.000 lidí.

Poslanci dnes projednají další vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Menšinový kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně získá podporu komunistů. Není ale jisté, zda kývnou na celých 30 dnů do úterý 27. dubna, jak chce vláda. Před tím čeká dolní komoru debata o Národním plánu obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen musí společnost splnit své závazky týkající se dodávek vakcín do Evropské unie předtím, než je bude moci vyvážet. Údaje předložené von der Leyen ukázaly, že EU od prosince vyvezla více očkovacích vakcín, než kolik jich sama podala. Italský premiér Mario Draghi vyzval členské státy EU, aby proti farmaceutickým společnostem odpovědným za zpoždění zakročily. Angela Merkelová naznačila, že Německo vyhlásí Francii za oblast s vysokým výskytem viru, čímž bude vyžadovat negativní test pro každého, kdo do Německa z této země vstoupí. Plán Velké Británie zmírnit lockdown podpořil parlament a jeden poslanec za konzervatice slíbil, že bude chodit po Londýně s půllitrem mléka jako zjevným symbolem svobody.

První zpravodajská konference Joe Bidena od vstupu do Bílého domu se dotkla otázek včetně Číny, kdy slíbil, že ji předběhne ve výdajích za inovace a infrastrukturu, ale odmítl říci, zda u většiny čínského dovozu zachová cla. Americký prezident rovněž uvedl, že je otevřený diplomacii se Severní Koreou, varoval však, že nedávné raketové testy by mohly přinést reakci. V souvislosti s pandemií si Biden stanovil cíl podat do konce dubna 200 milionů dávek vakcín, čímž zdvojnásobil svůj cíl během prvních 100 dní ve funkci, poté, co infekce v USA opět rostou. Také uvedl, že ve svých 78 letech plánuje ucházet se o znovuzvolení v roce 2024.

Mohutná kontejnerová loď uvízlá v Suezském průplavu nevykazuje žádné známky uvolnění a nutí tak ostatní dopravce a plavidla, aby obepluli celou Afriku. Podle Bloombergu budou záchranné aktivity v Suezském kanále trvat minimálně týden. Zdá se, že dva tankery na zkapalněný zemní plyn směřující na asijské trhy už změnily směr ve střední části Atlantiku a lodní giganti A.P. Moller-Maersk a Hapag-Lloyd uvažují o posílání lodí po stejné trase. Výrobce strojů čelí zpožděním dodávek a toto zablokování omezuje také dodávky kávy robusta používané k výrobě Nescafe. Platby za přepravu zůstávají po prudkém nárůstu v důsledku pandemie vyšší.

Akcie leteckých společností prošly kolísavým týdnem kvůli neustálým spekulacím ohledně omezení mezinárodního cestování. Další ztracené léto by pravděpodobně vyvolalo vlnu bankrotů leteckých společností. Americké banky jsou rovněž v hledáčku poté, co Federální rezervní systém řekl, že velkým bankám, které v příštím kole zátěžových testů projdou s dostatečným kapitálem, bude umožněno na konci června obnovit zvyšování dividend. Čínská centrální banka předpověděla potenciální míru ekonomického růstu ve výši 6 %.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,7 % a DAX +0,7 %.