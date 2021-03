Evropské futures jdou ráno všemi směry. Ropa vyhlíží zprůchodnění Suezu a zemřel Petr Kellner

Americké akciové futures ráno klesají a evropské vypadají pod drobnohledem rozkolísaně, i když futures na index blue-chip eurozóny Euro Stoxx 50 jsou zhruba 0,2 % v plusu. Nejen na tuzemské scéně je nečekanou zprávou informace o úmrtí podnikatele Petra Kellnera při havárii vrtulníku na Aljašce.

Akcie , japonské Nomury se trápí po informacích o možných významných ztrátách v souvislosti s jejich expozicemi na zapáčené akciové sázky. Newyorský family office Archegos Capital Management minulý týden nedokázal dostát svým závazkům v margin calls, což vyústilo v nucenou likvidaci s ním spojených pozic za více 20 miliard dolarů a otřáslo akciemi jako nebo Viacom. Expozici na Archegos může mít řada bank, napsal Bloomberg.

Americké akciové futures po těchto informacích klesly. Akcie Nomury se rekordně propadly a v premarketu ztrácela 7 %.

Evropské akciové futures Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,02 %, CAC 40 -0,4 %, DAX +0,2 %. Eurodolar klesá. Česká koruna se ráno pohybuje kolem 26,03 k euru s minimálními změnami.

Ceny americké ropy ztrácejí 2 % pod 60 USD za barel poté, co se prý podařilo částečně vyprostit ontejnerovou loď Ever Given, která od úterý blokuje Suezský průplav. Není ale stále jasné, kdy by kanál mohl být opět otevřen námořní dopravě.

Významné makroekonomické události dnes na programu nejsou, tragickou zprávou dne je ale informace o úmrtí českého podnikatele Petra Kellnera. Zemřel v sobotu při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí šestapadesátiletého podnikatele ČTK potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu.

Moneta Money Bank v pátek po zavření trhu zveřejnila návrh vyplatit dividendu 3 koruny na akcii a pozvala na valnou hromadu, která se uskuteční 28. dubna.