Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

IČO: 28470729



Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. uveřejňuje dokumenty související s rozhodováním per rollam. Dokumenty jsou k dispozici zde:



Arca Capital CEE_VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE_HLASOVACÍ FORMULÁŘ_LIKVIDACE.pdf

Arca Capital CEE_OBECNÉ VYJÁDŘENÍ K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM.pdf

Arca Capital CEE_formulář plné moci 2021_per rollam.pdf

ACCEE_Návrh rozhodnutí VH_NZ26_2021 ze dne 4.3.2021.pdf

(komerční sdělení)