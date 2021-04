Rozbřesk: Státní rozpočet ukázuje na další prohlubování schodku, dluh letos může překonat 2,5 bilionu korun

Dnešní výsledky státního rozpočtu za březen potvrzují, že je Česko na cestě k nejhlubšímu schodku veřejných financí v historii – až 500 miliard korun. Na jedné straně čelíme výrazným výpadkům příjmů, které jsou jednak důsledkem pandemie, ale také současně daňových změn – zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka vedou zatím k poklesu výběru daně z příjmu fyzických osob skoro o 30 %. Na druhé straně samozřejmě také rostou rychle výdaje, a to zejména kvůli proti-pandemickým opatřením jako jsou kompenzační bonusy nebo programy COVID-gastro.



V důsledku pandemie tak dál rychle roste veřejné zadlužení – státní dluh v uplynulém roce překonal 2 biliony korun a letos pravděpodobně zdolá 2,5 bilionu korun. To znamená, že oproti roku 2019 vzroste ze zhruba 29 % HDP na více než 43 % HDP. Stát tak bude muset emitovat velké množství dluhopisů – letos emisní aktivita může dosáhnout až 700 miliard korun – a to může být na relativně málo likvidním českém dluhopisovém trhu znát. Výnosy českých dluhopisů vystřelily na začátku roku vzhůru a pohybují s v blízkosti dvouletých maxim.



Rychlost veřejného zadlužování ovšem sama o sobě nemusí být problémem – v průběhu pandemie je uvolněná rozpočtová politiky žádoucí a je standardem jak v západní Evropě, tak v USA. Problém je spíše v tom, jak dobře deficitní rozpočty využíváme ve střednědobém výhledu. Kamenem úrazu jsou daňové změny. Stimulace ekonomiky skrze daňové úlevy směrované na nejvyšší příjmové skupiny je jednak neefektivní a v českých veřejných financích vytváří “trvalé” strukturální výpadky okolo 80-90 miliard korun ročně. I proto státní dluh může rychle růst i v dalších letech a do roku 2023 může překonat 50 % HDP…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejšího obchodování posílila o pár haléřů a opět se tak přiblížila hranici 26,10 EUR/CZK. Větším ziskům koruně dál nadále brání sentiment na trhu ovlivněný negativními zprávami o vývoji pandemie v dalších zemích regionu, zatímco nákaza v ČR se zdá být již na ústupu. Z ekonomiky dnes přijdou dvě významná čísla, a sice březnový index nákupních manažerů, který ukáže kondici největšího tuzemského odvětví, a odpoledne to bude výsledek státního rozpočtu za první tři měsíce roku. Hospodaření státu v této době nepochybně pozitivně ovlivnil přísun peněz z EU, nicméně vývoj daňových příjmů nejspíš dál zůstává pod vlivem slabého výkonu ekonomiky v úvodu roku. Dluhopisový trh má za sebou tři další emise státních dluhopisů, v rámci kterých se prodaly papíry v hodnotě přesahující 23 mld. korun. Celkem už od začátku roku MF prodalo na primárním trhu bondy za 166 mld. korun a dalších 77 na trhu sekundárním.



Zahraniční forex



Americký dolar se drží v okolí 1,17 EUR/USD a zatím nebyl schopen výrazněji ocenit představení 2bilionového investičního plánu Joea Bidena, který se má zaměřit na výstavbu dopravní infrastruktury, telekomunikace a průmysl…vše má být financováno vyššími korporátními daněmi. Pro nejbližší dny zůstáváme vzhledem k horšímu vývoji pandemie v Evropě stále lehkými “fanoušky” dolaru, kterému navíc mohou pomoci páteční payrolls.



Ropa a zlato



Ropa WTI se sice celý včerejší den držela hezky, ale vypořádání proběhlo na nejnižší denní úrovni (59,00 USD; -2,5 %). Týdenní zásoby klesly pouze o 876 tisíc barelů, čekalo se cca dvojnásobné číslo. Zlato zdražilo o 1,3 % na 1.707 USD za trojskou unci.