Globální akcie blízko rekordů, dolar přestal klesat a cena emisních povolenek je dosud nejvýše

Globální akcie se dnes obchodují v blízkosti historických maxim a americký dolar se konsoliduje po čtyřdenním poklesu. V Evropě to po úspěšném úterku vypadá dnes na rozkolísaný začátek. Futures na index blue-chip eurozóny Euro Stoxx 50 jsou na červené nule, stejně jako ty na německý DAX . Burzy v Londýně a v Paříži by ale mohla otevírat v plusu. Ceny emisních povolenek v systému ETS vystoupily na rekordní maximum 44 EUR za tunu vypuštěných emisí, čemuž by mohly věnovat pozornost akcie tuzemské energetiky , upozorňují v ranním komentáři analytici Patrie. Akcie Philip Morris se dnes na pražské burze obchodují poprvé bez nároku na dividendu 1 260 korun na akcii.

také včera informoval o nabídce na zpětný odkup dluhopisů. Nabídka je určena pro způsobilé držitele dluhopisů vydaných v rámci emise USD 700 000 000 4.250% splatné v 2022, emise EUR 750 000 000 5,000 % splatné v 2021, a emise EUR 500 000 000 0,875 % splatné v 2022 bez možnosti výměny za nově vydané dluhopisy.

Ve světě se investoři nadále zaobírají tempem hospodářského zotavení. MMF včera sice vylepšil svoji prognózu světového ekonomického růstu, varoval ale před rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými ekonomikami.

Index akcií v Asii a Tichomoří se pohyboval mezi zisky a ztrátami. Akcie Toshiby se mohly vydat nahoru, protože ji oslovila investiční firma CVC s návrhem na převzetí. Americké akciové futures jsou většinou na zelené nule, nad ni se zvedají jen v případě futures na Nasdaq 100Americké desetileté výnosy ráno klesaly k 1,644 %, mírně dolů šlo i zlato. Ropa svoje mírné zisky během psaní tohoto úvodníku ztratila, Brent stagnoval a americká WTI se pořád držela nad 59 dolary za barel.

V makrokalendáři na nás svítí hned ráno data o tržbách tuzemských obchodníků za únor, který Česko strávilo v lockdownu. Dopoledne přijdou revize průmyslové aktivity z eurozóny a odpoledne data o americké obchodní bilanci za únor. Večer pak bude zveřejněn zápis z nejnovějšího měnověpolitického zasedání měnového výboru amerického Fedu.