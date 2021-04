SAB Finance a.s.: Schválení účetní závěrky a výplata dividendy za rok 2020

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

Valná hromada SAB Finance a.s. rozhodla mimo zasedání (per rollam) o schválení účetní závěrky a výplatě dividendy za rok 2020. Celý text Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021 je k dispozici na webové stránce emitenta v sekci Pro investory pod následujícím odkazem: https://www.sab.cz/media/userfiles/IPO/VH2021/oznámen%C3%AD-o-výsledku-rozhodován%C3%AD-valné-hromady-mimo-zasedán%C3%AD-(per-rollam)-2021%20signed.pdf.

(komerční sdělení)