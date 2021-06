Rozbřesk: Průmysl ukazuje na rychlejší růst ekonomiky. Nakolik ho brzdí nedostatek čipů?

Český průmysl jede na plný plyn. Dubnová čísla ukázala, že se definitivně přehoupl nad předkrizové úrovně. V jádru “comebacku” je autoprůmysl, který se pohybuje zhruba 6 % nad úrovní produkce v roce 2019. Důležitá nejsou ani tak impozantní meziroční čísla (+55,1 %), která víc svědčí o nízké srovnávací základně z minulého roku než o čemkoliv jiném…



Zásadnější je trend setrvalých meziměsíčních přírůstků v klíčových průmyslových odvětvích. Pokud bude pokračovat, a pokud dnes dobrý obrázek z průmyslu doplní i silný maloobchod, bude růst za druhý kvartál 2021 pravděpodobně silnější, než dnes očekává ČNB. Náš nowcast ukazuje zatím na růst okolo 2,5 % mezikvartálně.



Zdaleka však není vše v českém průmyslu růžové. Jednak velice rychle rostou ceny energií a surovin, což tlačí vzhůru výrobní inflaci. Současně s tím zhruba čtvrtina průmyslových a třetina stavebních firem v průzkumech hlásí, že hlavním problémem omezujícím další růst produkce je nedostatek zaměstnanců. A v neposlední řadě v některých odvětvích po pandemii jednoduše některé klíčové vstupy chybí a výroba bez nich začíná brzdit. To je zejména případ autoprůmyslu, kde schází čipy používané na řadě klíčových míst od palubní desky až po palivové nádrže. A zdá se, že tento problém nebude mít úplně rychlé řešení.



Automobilky na počátku pandemie v roce 2020 nejprve drasticky omezily výrobu i poptávku po čipech - ta podle dat společnosti IHS byla v autoprůmyslu oproti roku 2019 zhruba o 15 % nižší. Výpadek automobilek ovšem více než vykompenzovaly společnosti vyrábějící počítače a elektroniku. Podle společnosti McKinsey byla nakonec v první polovině roku 2020 poptávka po čipech v důsledku této nečekané poptávky o více než 5 % nad původními plány. Když pak v druhé polovině roku překvapivě rychle začala oživovat výroba automobilů, čipy najednou na trhu začaly chybět. A navýšení výroby nebude rozhodně nic rychlého. Výroba polovodičů je odvětví, které je již nějakou dobu za vrcholem, probíhá v něm postupná konsolidace a využití výrobních kapacit bylo již před krizí relativně vysoké (okolo 90 %). Uvidíme, zda se problémy s nedostatkem čipů odrazí výrazněji již na květnovém nebo červnovém výkonu českého průmyslu...





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se zastavila v okolí 25,40 EUR/CZK a vyčkává, zda dostane další impulsy k postupu vpřed. V tomto týdnu ji lehce může pomoci čtvrteční zasedání ECB a relativně silná čísla z domácí ekonomiky (dnes maloobchod). Koruna je však poblíž silnějších technických bariér (v okolí 25,38 EUR/CZK) a na další postup vpřed možná bude zapotřebí víc síly.



Zahraniční forex

Eurodolar zůstává zaparkovaný v blízkosti 1,22 a vyčkává na další události, které by pohnuly úrokovými sazbami v USA či eurozóně. Takovými mohou být zasedání ECB či americká květnová inflace. Obě události se však odehrají až ve čtvrtek odpoledne. Do té doby budou ve hře spíše data druhé až třetí kategorie (např. německý index ZEW).



Ropa a zlato

Ze sledovaných komodit má ze sebou vydařenější obchodní den drahý kov, který se posunul o 0,4 % na téměř 1900 USD za unci. Ropa WTI i po dalších komentářích k jaderné dohodě mezi USA a Iránem klesla o 0,6 % na 69,23 dolarů za barel.



Akcie

Provozovatel výletních lodí Carnival corp. Včera potvrdil, že plně očkovaní budou bez restrikcí vpuštěni na palubu, CCL +1,15 %. Rovněž další společnosti věnující se zaoceánským plavbám rostly, RCL +0,52 %, NCLH +3,08 %. Akcie Tesly klesly ze startu obchodního dne přibližně o 1,5 %, ovšem nakonec automobilka uzavřela seanci v zelených číslech, TSLA +1 %. Úspěšnou seanci má za sebou farmaceutický gigant Biogen. Po několika měsících byla schválena léčba Alzheimerovi choroby přípravkem Aduhelm (aducanumab), BIIB +38 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,4 % (34.630 b.), S&P 500 o 0,1 % (4.226 b.) a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,5 % (13.881 b.).