Inflace a co by o ní investor měl vědět. Přihlaste se na webinář s hlavním analytikem Patrie 23. června!

Inflace a její odrazy na trzích, palčivá otázka dočasnosti či vytrvalosti rostoucích spotřebitelských cen. Aktuální horké inflační téma z pohledu investora i pohledem ekonoma. Právě to Vás čeká na webináři s hlavním analytikem Patrie Tomášem Vlkem. Webinář "Inflace a co by o ní investor měl vědět" se bude konat ve středu 23. června od 15:00 a Vy se na něj můžete registrovat již dnes zdarma na této stránce.



Na webináři konkrétněji rozebereme různé druhy inflace, jak se projevují a proč je sledovat. Podíváme se samozřejmě i na možnost, jak se proti inflaci chránit, a také na to jaké investice zařazovat do svého portfolia v různých fázích inflačního cyklu.