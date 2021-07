Klíčová data na programu. Evropa po dobrém začátku koriguje zisky

Ačkoli obavy z šíření koronaviru ve verzi delta jsou stále na trzích přítomné, trochu je mohly utlumit poslední zprávy o tom, že vakcíny od Moderny a J&J proti dané variantě zabírají. Evropské akcie také v úvodu nakročily slušně směrem vzhůru, jenže jejich zisky se následně ztenčují. DAX nebo FTSE 100 jsou nahoře o 0,2 pct, CAC 40 už pouze stagnuje. Americké futures zatím také naznačují obchodování bez jasného směru, což se ovšem může snadno změnit.

Událostí, která může koncem týdne zamíchat kartami, je zveřejnění červnové zprávy z amerického trhu práce. Hlavní údaj o pracovních místech byl poslední dva měsíce slabší, než se čekalo. Vzhledem k tomu, že se trh málo kdy mýlí tímto směrem třikrát po sobě, by se dalo čekat naopak překvapení pozitivní. Stále je otázkou, zda firmy dokázaly na trhu najít dostatek zaměstnanců, které by nabraly, ale postupné omezování vládní podpory jim možná pomohlo.

Ani tentokrát však data nebudou jen o tomto údaji. Do hry se zapojí také růst mezd, jenž naznačí, za jakou cenu se daří pracovníky shánět. Jestli by mělo dojít k výraznějšímu zrychlení u mezd, do hry se opět dostává nebezpečí rychlejšího zpřísnění měnové politiky. O reakci finančních trhů rozhodne právě to, nakolik data změní představy o oživení trhu práce, ale také očekávání o politice Fedu. Ačkoli celkový efekt na indexy je nejasný, podle nás by mohla čísla krátkodobě vyhovovat cyklickým titulům, a to částečně na úkor růstových jmen citlivých na výnosy.

Když jsme u dluhopisových výnosů, ty aktuálně klesají. Německé jsou na 10Y o dva bazické body dole, americké klesají mírněji. Eurodolar se posouvá dolů a kurz už se dostal na 1,1830. Zlato přidává přes půl procenta. Pro korunu je dnešní dopoledne mírně negativní.

Ropa neudržela všechny včerejší zisky a její cena se v případě Brentu usazuje u 75,50 USD. Vyjednávání OPEC+ zatím pro cenu vypadá dobře, protože členové rozšířeného kartelu nedokázali najít společný postoj. Dohodu zablokovaly SAE a prosazení navýšení těžby se tím komplikuje. Dokonce je možné, že zůstane u předchozí dohody počítající se stabilní těžbou až do dubna příštího roku, což by při oživení poptávky tlačilo ceny dál nahoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5531 0.0745 25.6104 25.4639 CZK/USD 21.5975 0.2437 21.6195 21.4985 HUF/EUR 351.7150 0.1074 351.8573 350.6564 PLN/EUR 4.5236 -0.6264 4.5254 4.5134

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6661 -1.8981 7.6767 7.6532 JPY/EUR 131.8460 -0.2451 132.2190 131.8050 JPY/USD 111.4400 -0.0847 111.6730 111.4090

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8598 -0.1695 0.8614 0.8590 CHF/EUR 1.0955 -0.1364 1.0975 1.0953 NOK/EUR 10.2325 2.3411 10.2390 10.2107 SEK/EUR 10.1672 0.0175 10.1813 10.1505 USD/EUR 1.1831 -0.1608 1.1850 1.1822

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3403 0.1072 1.3423 1.3383 CAD/USD 1.2426 0.2946 1.2451 1.2423