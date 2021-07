Rozbřesk: Ropa na houpačce a evropské trhy čekají na dnešní signály z ECB

Severomořská ropa Brent má za sebou výjimečně povedenou první polovinu roku, ve které přidala k dobru více než 50 % a vystoupala na dvou a půl letá maxima. V posledních dvou týdnech se však ropa dostala pod tlak a její cena se vrátila zpět k hranici 70 USD/barel. Jaké jsou aktuální vyhlídky na ropný trh?



V krátkodobém horizontu je možné, že cena ropy zůstane volatilní a ve vleku obav z šíření delta varianty koronaviru. Ta totiž ohrožuje probíhající oživení globální ropné poptávky, která se stále ještě zcela nevzpamatovala z prvního korona-šoku na počátku roku 2020. Na druhou stranu, s ohledem na rostoucí proočkovanost hlavních ekonomik zůstává scénář negativního šoku do poptávky stále spíše negativním rizikem. Nakonec, dostupná vysokofrekvenční data naznačují, že oživení spotřeby ropných paliv pokračuje svižně a celkový obrázek poptávkové strany je tak příznivější, než naznačují převládající obavy z šíření delta varianty.

Na nabídkové straně trhu pak vývoj vyloženě nahrává vyšším cenám ropy. OPEC+ se po zdlouhavém vyjednávání dohodl na navýšení produkce, čímž byl odvrácen „nukleární“ scénář v podobě rozpadu aliance a potenciální cenové války. Kompromisní dohoda na růstu těžby v rozsahu 400 tis. barelů denně každý měsíc do konce roku pak dle našich odhadů sníží bezprostřední napětí na trhu, nicméně tržní bilance zůstane i nadále v pohodlném deficitu. Zásluhu na tom budou mít také američtí producenti břidlicové ropy, kteří zůstávají extrémně zdrženliví a ani vysoké ceny ropy pro ně nejsou pobídkou pro otevření kohoutků.



Shrnuto, podtrženo, výprodej tohoto týdne vnímáme jako krátkodobou záležitost ovlivněnou primárně obavami z šíření delta varianty. Rizika spojená s pandemií přetrvávají a nelze je brát na lehkou váhu, nicméně fundamentální výhled zůstává velmi příznivý, což je z našeho pohledu klíčové pro další vývoj cen ropy. Z tohoto důvodu věříme, že se ropa v průběhu léta vrátí zpět do blízkosti 80 USD/barel, třebaže nejbližší týdny mohou přinést zvýšenou rozkolísanost oběma směry.



TRHY

CZK a dluhopisy

Nervozita finančních trhů z dalšího možného vývoje pandemie nepolevuje a dál se proto podepisuje i na vývoji kurzů středoevropských měn. Koruna tak včera setrvávala v blízkosti úrovně 25,70 EUR/CZK - bez ohledu na vysokou pravděpodobnost dalšího rozšíření úrokového diferenciálu už po srpnovém zasedání bankovní rady ČNB. Podporu by dnes české měně mohla odpoledne dodat ECB, pokud bude dostatečně holubičí, respektive připustí, že na kvantitativní uvolňování bude chtít spoléhat mnohem déle, než doposud připouštěla. S ohledem na zmíněnou panující averzi k riziku však bude efekt ECB na korunu tentokrát limitovaný.



Zahraniční forex

Pokračující návrat trhů k riziko-averzním aktivům eurodolaru nikterak zásadně neumožnil smazat předchozí ztráty a měnový pár se tak stále obchoduje pod hladinou 1,18.

Hlavní událostí dnešní obchodní seance a dost možná i celého týdne bude odpolední zasedání ECB. To bude jednak věnováno revizi strategie měnové politiky a dost možná i o budoucí revitalizaci expanzivních programů centrální banky. Obavy z toho, že ECB vyšle signál, že se nebude bát držet ultra-holubičí politiku dlouhodobě, mohou naopak ublížit euru.