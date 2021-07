Perly týdne: Připomínka let 2009 – 2010, čínské politické riziko a nové ziskové vrcholy

Současný cyklus připomíná to, co se dělo v letech 2009 – 2010. Nejdříve nastoupil Fed se stimulací, to táhlo nahoru akcie a zejména společnosti nižší kvality. Pak přišlo období, kdy se investoři začali obracet směrem k fundamentu a lépe si vedly akcie silných firem. Pro CNBC to uvedl Adam Parker z Trivariate Research, podle kterého k tomu dochází i nyní. A v následujících měsících by se investoři měli orientovat zejména na společnosti, které by měly být schopné zvyšovat své marže. Tedy takové, které budou schopny eliminovat nákladové tlaky růstem tržeb.Parker míní, že fungovat naopak nebude jednoduchá strategie, kdy by investoři nakupovali levné akcie a otevírali krátké pozice na těch drahých. Atraktivní by pak mohly být třeba firmy ze sektoru zboží dlouhodobé spotřeby, skepticky se expert naopak vyjadřoval k průmyslu. Zde jsou totiž podle něj očekávání nastavena příliš vysoko, což se projevuje například v tom, že zisky by tu podle očekávání měly růst dvojciferným tempem každé čtvrtletí až do konce roku 2022. Lepší jsou podle Parkera energie a materiály, kde očekávání rostou pomaleji.Na otázku ohledně případné korekce akciového trhu Parker odpověděl, že schopnost jejich predikcí nemá. Obecněji se ale dá říci, že přijít by korekce mohla kvůli vývoji v samotné ekonomice, zde ale on sám známky excesů, které by jí vyvolaly, nevidí. Pak je tu Fed a sazby , zde se zase Parker kloní k tomu, že centrální banka ví, co dělá. „Ekonomika roste, zisky rostou, pokud chcete sázet proti tomu, můžete, ale podle mne by jste neměli“, uzavřel expert.ukazuje v následujícím grafu dlouhodobý vývoj zisků na akcii (EPS) v indexu S&P 500. Analytici banky zvýrazňují dobu, po kterou po každém propadu ziskovosti trval návrat na předchozí maxima. Na počátku devadesátých let to trvalo 3 roky, po prasknutí internetové bubliny také 3 roky, po finanční krizi roky 4. Zotavení ziskovosti obchodovaných firem, které nastalo po propadu roku 2020, bylo z tohoto pohledu velmi rychlé a nyní se EPS již pohybují znatelně nad předchozím vrcholem:Zdroj: TwitterMAA: Bob O'Donnell, který stojí v čele společnosti TECHnalysis Research, hovořil na Yahoo Finance o zveřejněných výsledcích Applu, Alphabetu a . Podle jeho názoru si všechny tři firmy v posledních letech vybudovaly pozici, ze které nyní těží. Nejvíce zaměřený na jádrovou činnost je přitom Google, a jsou diverzifikovanější, ale dokážou být efektivní ve všem. Tyto společnosti se staly důležitou součástí technologií používaných v běžném životě, akciový trh od nich ale také hodně čeká, míní expert.O'Donnell hovořil o tom, že tyto a další technologické společnosti si vytvořily svůj vlastní ekosystém, ze kterého těží. Není ale jasné, jak se budou měnit zvyky a chování lidí s tím, jak polevuje pandemie. Tedy například to, zda bude i nadále vysoká spotřeba obsahu typu videí na Youtube, či zda naopak klesne s tím, jak budou lidé trávit méně času doma. Ze strukturálních faktorů pak bude mít vliv například to, jaký bude rozvoj „chytrých domovů“ a tudíž technologií, které by využívaly.Řeč přišla i na rivalitu mezi Applem a Microsoftem a na vliv ve způsobu práce lidí. Tedy zejména v posunu směrem k práci z domova. Expert uvedl, že z něj těží díky většímu zájmu o některé jeho výrobky, celkově ale tento posun nahrává spíše a to díky jeho cloudovým službám a pokračující dominanci Windows. Jinak řečeno, ve výsledku tu jsou stále důležitější služby než hardware.O'Donnell následně hovořil o významu, který má pro všechny zmíněné firmy Čína. podle něj ukazuje, že tato země „pro něj není problémem“. Nicméně je otázkou, co se stane poté, co čínská vláda začala zpřísňovat regulaci domácích technologických firem. A hlavně to, jak se bude v budoucnu stavět k firmám nadnárodním. Tato otázka se podle experta týká všech, ale „zejména Applu“.Americká ekonomika přechází z fáze oživení do fáze expanze a to sebou nese zpomalování tempa růstu, včetně růstu ziskovosti obchodovaných firem. Pro Yahoo Finance to uvedl James Liu, který stojí v čele společnosti Clearnomics. S tím, že očekávání týkající se letošních zisků jsou hodně vysoko a zejména u sektorů, jako jsou energie a materiály, či technologie a zboží dlouhodobé spotřeby.Podle ekonoma v USA postupně klesne jak tempo růstu reálného produktu, tak míra inflace . Ohledně produktu dodal, že jeho dosavadní oživení bylo rychlejší, než se čekalo. Na úroveň před pandemií se tak dostal o dvě čtvrtletí rychleji, než byla nastavena očekávání. I tak se Liu domnívá, že je stále namístě rotace k sektorům a akciím, které těží z otevírání ekonomiky. U technologií jde ale zejména o strukturální a ne cyklický příběh.Liu byl následně tázán na současný vývoj v Číně. Podle něj se v některých sektorech, jako je například zdravotní péče, projevují jasné politické tlaky. Na druhou stranu je ale u rozvíjejících se trhů s tímto rizikem nutné počítat a je běžnou součástí investic do tamních aktiv. Celkově jsou podle ekonoma rozvíjející se trhy stále atraktivní a to „zejména relativně k USA“. Rozvíjející se trhy jsou mimo jiné levnější než trhy vyspělé a „představují významnou součást portfolia“.Graf ukazuje zisky na akcii v indexu S&P 500 očekávané pro letošní a příští rok podle konsenzu a bankou . Ta je ještě optimističtější než konsenzus.S&P 500" src="/Fotobank/ad10f38c-4587-4bf2-9382-b4c633dcfdc1?width=500&height=479&action=Resize&position=Center" />Zdroj: Twitter