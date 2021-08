Rozbřesk: Kondice průmyslu zůstala i v červenci příznivá

Série příznivých zpráv z eurozóny pokračovala i včera, když byly zveřejněny finální červencové výsledky indexů nákupních manažerů v průmyslu. Za celou eurozónu sice mírně poklesly a dostaly se tak na tří až čtyřměsíční minima, nicméně i nadále zůstávají většinou nad hranicí šedesáti bodů. Znamená to jen zpomalování dosavadního boomu tohoto odvětví, které rozhodně nemá nouzi o zakázky.

Problémem průmyslu v zemích eurozóny rozhodně nejsou zakázky, ale rostoucí ceny vstupů a v některých případech je jich nedostatek. Firmy tak stále ve větší míře přenášejí rostoucí náklady do výrobních cen, které v posledních měsících nabraly tempo. Poslední známé číslo je za květen, kdy už meziroční růst průmyslových cen dosáhl 7,5 %. Dnes přijdou na řadu červnová čísla, nicméně už přehled výsledků za jednotlivé země signalizuje, že růst cen ve výrobě dále zrychluje.

Základním problémem nicméně zůstávají narušené dodavatelské řetězce a logistika, které loni narušila počínající pandemie. Pro úplnost je třeba dodat, že pokles PMI se netýká Německa, protože tam PMI opět roste a dostává se díky novým zakázkám na tříměsíční maximum.

Obdobně jako za eurozónu bychom mohli zhodnotit rovněž červencový výsledek PMI za Českou republiku. Aktuální korekce 62 bodů svědčí o pokračující expanzi tohoto největšího tuzemského odvětví, které se krom už uvedených problémů musí potýkat s nedostatkem kvalifikovaných i pomocných pracovníků. Vzhledem k silnější orientaci na automobilový průmysl je tuzemský průmysl nyní citlivější na výpadky dodávek komponent, které některé výrobce nutí k omezování produkce a podepíšou se tak na celkovém výsledku průmyslu v následujících měsících. Navzdory těmto komplikacím zůstává výhled průmyslu příznivý i ve zbytku roku. Rizikovým momentem zůstává dostupnost součástek především pro automobilový průmysl a další růst cen na vstupu i výstupu.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se i včera pohybovala v blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK podporovaná příznivými ekonomickými zprávami z eurozóny. Hlavní událostí, která ovlivní trh však bude až čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB, které s největší pravděpodobností přinese vyšší sazby a také novou prognózu. Centrální banka jejím prostřednictvím trhům naznačí, jak rychle by chtěla postupovat se zvyšováním sazeb, a poprvé by navíc měla ukázat i svůj výhled pro rok 2023. Bude to nepochybně i signál pro aktuálně invertovanou úrokovou křivku, která je i nadále pod vlivem měnové expanze v zahraničí.



Zahraniční forex

Eurodolar nastartoval týden relativně nezajímavou obchodní seancí poblíž hranice 1,19 EUR/USD. Červencové indexy nákupních manažerů (PMI) v průmyslu dopadly jak v případě Spojených států, tak eurozóny dle očekávání, což v obou případech indikuje pokračující velmi dobrou náladu. Včera zveřejněný index ISM v americkým průmyslu, respektive jeho subindexy, pak naznačil, že konečně dochází alespoň k částečnému zmírnění produkčních tlaků – snížily se jednak prodlevy v dodávkách (ještě v květnu byly nejvyšší od 70. let) a jednak po více než roce přestaly růst ceny vstupů.

Dnes je kalendář na eurodolarovém trhu relativně hluchý, a tak jediným zajímavějším číslem, které stojí za zmínku, budou produkční ceny v eurozóně, jež naznačí (přetrvávající) sílu inflačních tlaků ve výrobě.