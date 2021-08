Rozbřesk: Slabá podnikatelská nálada bere dolaru vítr z plachet

Klid před bouří, tak by se dal nazvat právě startující týden. Na ekonomické i jiné události je zdánlivě chudý. Na druhou stranu budou mít investoři dost času srovnat si myšlenky v hlavě před startem bouřlivého po-prázdninového rozjezdu obchodování. Jde v zásadě o dvě otázky - za prvé, jak velkým rizikem je pro globální ekonomiku na podzim a v zimě (optikou severní polokoule) delta varianta COVID 19 a za druhé, jak si přeberou centrální bankéři na podzim překvapivě vysoké inflační tlaky.



O delta variantě jsme v několika posledních dnech psali s tím, že je nebezpečím zejména pro málo proočkované asijské ekonomiky v čele s Čínou. Za pravdu nám dávají i poslední zprávy o uzavírce v třetím největším světovém přístavu v čínském Ningbo. Nepřímé dopady takových uzavírek ovšem mohou udržet jak v Evropě, tak v USA ve hře delší dobu nabídkové inflační tlaky projevující se dnes nedostatkem vstupů a drahými materiály.





A tady bude velmi zajímavé sledovat během podzimu reakce centrálních bankéřů. V eurozóně pravděpodobně budou přehlížena inflační rizika, která asymetricky dopadají zejména na Německo, a v září padne pouze rozhodnutí ustoupit od mimořádné pandemické politiky do konce roku (postupný útlum PEPP od prosince 2021). V USA budou ovšem centrální bankéři pod větším tlakem, a to hned z několika důvodů - inflace je o poznání vyšší, výraznější a trvalejší je i rozpočtový impuls vlády a v neposlední řadě se v posledních měsících výrazněji vylepšuje situace na trhu práce. Proto trhy již v tomto týdnu budou v zásadě přemýšlet o jediné věci - o Symposiu v Jackson Hole, kde by měl poslední týden v srpnu guvernér Fedu říci víc k eventuálnímu obratu v měnové politice.



Právě sázky na blížící se Jackson Hole by teoreticky v nejbližší době mohly ještě pomáhat dolaru. Pak by se ale dříve nebo později měla na trzích projevit také vyšší a rychleji rostoucí proočkovanost evropských zemí, která naopak hraje do karet euru.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se dostala po horším výsledku americké podnikatelské nálady UniMichigan pod lehký tlak a obchodovala se nad 25,40 EUR/CZK. Tento týden je bez významnějších domácích i zahraničních čísel. Napětí před blížícím se Symposiem v Jackson Hole však pro všechny středoevropské měny bude spíše zátěží.



Zahraniční forex

Prudký propad americké nálady podle Univerzity v Michiganu byl ústředním hybatelem pátečního obchodování. Nálada propadlo kvůli obavám Američanů z delta varianty o 11 bodů na 70,2 bodu - nejnižší úrovně od roku 2011. Souběžně s tím vzrostl strach Američanů z inflace - inflační očekávání opět vystoupala na 3 %. Americký dolar se v reakci na to dostal pod tlak na frontě s eurem na týdenní minima (1,18 EUR/USD). V tomto týdnu budou klíčovým číslem americké maloobchodní tržby a dolaru může hrát lehce do karet blížící se Jackson Hole.