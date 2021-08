Inflace a ECB tlačí vzhůru výnosy. Akcie otočily dolů

Do dnešního dne jsme vstupovali s horšími čísly z čínské ekonomiky, přes která se však trhy dokázaly úspěšně přenést. Když se ale přidaly další zprávy, evropské akcie otočily dolů podobně jako dluhopisy, jejich výnosy v Evropě citelně stouply. Ačkoli data v dnešním kalendáři nebyla až tak zásadní, v kombinaci s dalšími zprávami dokázala nalomit příznivý sentiment, jež dosud udržovala hlavně důvěra v dostatečně dlouhou podporu Fedu.

Inflace v eurozóně se v srpnu zvýšila a navíc překonala odhady, když se vyhoupla rovnou na 3 procenta z předchozích 2,2. To je docela velký skok. K tomu se přidali zástupci ECB, kteří začali trh připravovat na útlum PEPP, tedy nákupy dluhopisů v rámci pandemického programu. Robert Holzmann přišel s prohlášením, že by banka měla na příštím zasedání začít diskutovat o procesu ukončování tohoto podpůrného programu. Klaas Knot pak řekl, že skoro všechny zprávy překvapují na pozitivní straně a že výhled možná umožní menší stimul a ukončení PEPP. A ještě můžeme zmínit včerejší slova Francoise Villeroy de Galhau, který upozornil na příznivé finanční podmínky, k nimž by banka měla přihlédnout.

Nečekaně vysoká inflace a rétorická příprava na ústup z PEPP poslaly výnosy v Evropě vzhůru, přičemž německý 10Y stoupá o více než 5 bazických bodů. Stejně dlouhý americký výnos naproti tomu roste jen o 2 body. Také na kratších splatnostech dochází v Evropě k pohybu, německý 2Y je nahoře o 2 bps. Euro z tohoto posunu ovšem nic nevytěžilo a později odpoledne naopak vůči dolaru ještě klesá. Pár se shora vrací k hranici 1,1800.

Akcie se dostávají pod tlak, a to zásluhou evropských i amerických zpráv. Odpoledne totiž následoval lehce horší chicagský index ukazující zpomalující aktivitu v oblasti, ale především překvapivý pokles spotřebitelské důvěry. Ta v srpnu ochladla na očekáváních i hodnocení současné situace. Přidat pak můžeme vývoj na realitním trhu, kde podle indexu Case-Shiller ceny stoupají rychleji, než se čekalo. Meziročně jsou výš o 19 procent.

Pohyb akcií je dost poplatný vývoji výnosů, takže naproti padajícím technologiím sledujeme největší růst ve finančním sektoru. Levnější ropa společně s hurikánem dál doléhá na energie, zatímco realitní sektor podporují data i přes vyšší výnosy. S&P 500 se nachází mírně dole, Nasdaq klesá o 0,3 pct. Větší ztráty sledujeme v Evropě, kde DAX odepisuje 0,7 pct, FTSE 100 půl procenta a CAC 40 s AEX klesají o 0,3 pct.

Negativnímu vývoji dnes unikla česká měna, jež naopak vůči hlavním protějškům posílila. Proti euru se dostává k 25,40 a vůči dolaru k 21,50. Oporou jí mohla být revize domácího HDP, která předběžný odhad vylepšila a napravila předchozí zklamání. Euro navíc nedokázalo využít dnešních signálů o měnové politice k posílení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4365 -0.5209 25.6016 25.4051 CZK/USD 21.5445 -0.5883 21.6825 21.5230 HUF/EUR 348.6850 -2.6178 350.0000 347.5988 PLN/EUR 4.5246 -0.7859 4.5910 4.5146

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6273 -2.3922 7.6563 7.6196 JPY/EUR 129.8320 0.1076 130.1770 129.5938 JPY/USD 109.9800 0.0573 110.0000 109.5920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8582 0.0763 0.8600 0.8566 CHF/EUR 1.0821 0.0453 1.0834 1.0782 NOK/EUR 10.2754 0.4906 10.2858 10.2049 SEK/EUR 10.1993 0.2611 10.2002 10.1570 USD/EUR 1.1805 0.0513 1.1845 1.1798

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3684 -0.1779 1.3721 1.3620 CAD/USD 1.2644 0.2955 1.2654 1.2570