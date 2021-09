Rozbřesk: Nájemní bydlení v Evropě táhne investory, jak je na tom Česko?

Super-uvolněná měnová politika a drahé suroviny dál živí růst cen nemovitostí a ty se napříč vyspělým světem stávají čím dál hůř dostupné. V EU rostly ceny nemovitostí na začátku roku 2021 nejrychleji od roku 2007 (přes 6 %) a v Česku dokonce dvojciferným tempem. Mzdy za růstem cen setrvale zaostávají a to vede ke zhoršování cenové dostupnosti nájemního bydlení - ve Velké Británii tak domácnosti musí dát na novou nemovitost v průměru zhruba sedm ročních platů (v Londýně o poznání více), v Rakousku deset a v Česku podle poslední studie společnosti Deloitte dokonce patnáct.





To vše vede na řadě míst v Evropě k většímu příklonu zejména mladých lidí k nájemnímu bydlení. Podle Financial Times je nájemní bydlení také čím dál tím větším hitem pro velké investory - jen ve velké Británii je v současné chvíli rozestavěno více než 60 tisíc nových bytových jednotek určených k budoucímu pronájmu. A výnos z nájemného se i přes rychle rostoucí ceny nemovitostí stále v průměru pohybuje mezi 3-5 %. Dlouhodobými hráči na tomto trhu začínají být poněkud překvapivě i velké finanční skupiny - bankovní skupina Loyds oznámila, že chce v nadcházející dekádě postavit a pronajímat přes 50 tisíc bytových jednotek.

V Praze je výnos z nájemného podle posledních dat společnosti Deloitte o něco nižší a pohybuje se spíš mezi 2-3 % ročně. Český trh tedy pro investory do “nájemních projektů” není na první pohled tak atraktivní, zvlášť když nájemné poměříte s “bezpečným” desetiletým vládním dluhopisem nabízejícím korunový výnos okolo 1,8 %. Je však pravda, že v Česku jsou podle dostupných dat nemovitosti o poznání více nadhodnocené vůči příjmům obyvatel (3 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem) než vůči nájmům (dvě směrodatné odchylky od dlouhodobého průměru). I proto je pravděpodobné, že po konci pandemie přeci jen nájmy opět začnou časem růst rychleji - nedostupné vlastnické bydlení bude strukturálně podporovat poptávku po bydlení nájemním, výstavba nových bytů bude minimálně v nejbližších letech zaostávat za poptávkou a postupně se s koncem pandemie pravděpodobně začne vracet i poptávka po krátkodobých pronájmech..., atraktivita investic do nájmů tak může v čase růst...

*** TRHY ***





Koruna

Slábnoucí dolar, silné akcie a silnější domácí HDP..., to vše v posledních dnech hraje koruně do karet a ta se opět dává do pohybu. Měnový pár posílil do blízkosti 25,35 EUR/CZK, což jsou nejsilnější úrovně od počátku srpna. Klíčové bude ve finále, jak si globální trhy přeberou páteční výsledky z amerického trhu práce. Ty české pravděpodobně zítra ukážou na velice rychlý růst mezd, což se koruně může jen líbit.

Zahraniční forex

Eurodolar zvolna leze vzhůru díky podporovanému opatrnému rozevírání úrokového diferenciálu ve prospěch eurových sazeb. Zatímco ty velmi opatrně rostou tak, tak dolarové stagnují - mimo jiné proto, že data přicházející z americké ekonomiky jsou smíšená. Včera například evidentně zklamal předskokan pátečních oficiální dat z amerického trhu práce - ADP report. Podle něj v privátním sektoru v srpnu vzniklo “jen” 374 nových pracovních míst, což může být i efekt nárůstu počtu hospitalizovaných v souvislosti s šířením koronavirové delta varianty (pět států v USA dosáhlo v počtu hospitalizovaných nových rekordů).

Dnes bude mít trh možnost tato data konfrontovat s čerstvými týdenními z amerického trhu práce (nové/pokračující žádosti o podporu), přičemž se bude vyčkávat na zítřejší další důležitá data. Ta zásadně napoví jak by mohlo vyznít zasedání Fedu v září.

Ropa a zlato

Nevydařený týden naopak potvrdila ropa WTI, která se i včera oslabila, tentokrát o 0,4 % a obchodovala se tedy za 68,25 USD Za barel. Zlato odepsalo 0,1 % na 1812 dolarů za unci.