V USA trhy čekají na páteční data

Akcie v zámoří se dnes obchodovaly spíše smíšeně. Indexy ve větším rozletu bránily většinou technologické tituly. Výrazněji dnes oslabili i vydavatelé platebních karet či . Jejich akcie klesaly o více jak dvě procenta. V případě Visy se hodnota akcií dostala pod 200 denní klouzavý průměr. Podle některých analytiků můžou být důvody poklesu za námi.



Investoři hledí spíše směrem k pátečním číslům z trhu práce. Ty by mohly možná poskytnout indicii o tom, zda bude říjnové zasedání FEDu spíše holubičí nebo jestřábí. Pokud totiž dopadnou pozitivně, mohly by paradoxně přimět bankéře k rychlejšímu taperingu a dřívějšímu zvedání sazeb. Nicméně, ADP report tento týden nastínil, že by nás trh práce mohl spíše překvapit negativně.



Další zajímavá zpráva se týkala společnosti Virgin Galactic, jejíž akcie výrazněji klesaly poté, co federální úřad pro letectví zatím nepovolí lety do vesmíru, dokud nebude hotové prošetření bezpečnosti těchto letů. výrazně posiloval po zvýšeném doporučení od , Výrobce elektrických vozů dočasně pozastavil výrobu v Šanghaji z důvodu nedostatku čipů.





Wall Street závěr: Dow Jones +0,4 %; S&P +0,3 % Nasdaq +0,1 %