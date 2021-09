Kterým směrem zavelí americká data? Dopoledne je zatím nevýrazné

Evropské obchodování zatím nepřináší velké změny akciím, dluhopisům ani hlavním měnám. Z Číny jsme dostali slabá data v podobě indexu PMI pro sektor služeb - ten se propadl na 46,7 z 54,9 bodu. Čísla dolehla na asijské trhy, ale Evropa dopad příliš nepociťuje. Investoři si pravděpodobně počkají na odpolední údaje z amerického trhu práce, která mají potenciál ukázat trhům další směr.

Klíčové bude, zda mix informací, které nám srpnové statistiky dodají, nějak pohne s tržními očekáváními o měnové politice. Trh práce je pro Fed zásadní částí ekonomiky, podle níž bude určovat, jestli už nazrál čas pro ústup z maximální měnové podpory. Řada bankéřů si myslí, že ano, a chtějí začít s útlumem nákupu dluhopisů. Jde však ve velké většině o ty členy měnového výboru, kteří letos o nastavení politiky nehlasují.

Mezi hlasujícími podle nás stále drží značnou většinu opatrnější křídlo kolem předsedy Powella. Ten sice ve svých komentářích zmiňuje možnost ústupu z QE už letos, ale zároveň vysílá signály, že by s tímto krokem nerad spěchal a radši si ještě nechal manévrovací prostor. Důvodem je předpoklad přechodnosti vysoké inflace, stále nekompletní náprava trhu práce a zřejmě i obavy z toho, jestli návrat dětí do škol nebo koronavirus v Asii náhodu nepřinesou nové problémy i pro USA. Předpokládáme, že pokud dnešní čísla nedodají vysloveně pozitivní překvapení o kondici trhu práce, skupina jestřábů příliš neposílí a s tím ani obavy z agresivnějšího přístupu Fedu.

Rizikem je jak rychlejší růst mezd, tak potenciálně rychlejší nabírání zaměstnanců. Trhům by v tomto smyslu mělo vyhovovat, pokud by růst zaměstnanosti oproti červenci o něco polevil, v podstatě tak, jak předpokládá konsensus nastavený na 725 tisíc nových pracovních míst. Pokud nepřijde překvapení směrem vzhůru, měl by se upevnit převážně pozitivní sentiment spojený s postupným dobýváním nových maxim. Pozornost by se pak přesunula k ECB, jež se v posledních dnech připomněla, že rovněž řeší ústup z měnové podpory. Její potenciál hýbat s trhy však směřuje hlavně k euru a dluhopisům, o dost méně k akciím.

Co se týče náznaků, jak by mohla dnešní data dopadnout, poslední čísla hovoří spíše pro mírnější než pro rychlejší oživení trhu práce. Je však třeba dodat, že spolehlivost indikací není velká, proto ta opatrnost, kterou nyní sledujeme.

Akcie v Evropě jsou na tom momentálně smíšeně, DAX nebo FTSE 100 se drží lehce v plusu, AEX a CAC 40 naopak mírně ztrácejí. Pohyby celkově nejsou velké. To samé platí pro dluhopisový trh v Evropě, ovšem americké výnosy stoupají, na 10Y skoro o 2 bazické body. Eurodolar to nechává v klidu a kurz vyčkává kolem 1,1875. Pozice drží ropa, drahé kovy mají tendenci růst. Koruně dopoledne přináší jen drobné posílení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3636 -0.1034 25.4585 25.3554 CZK/USD 21.3615 -0.0865 21.4375 21.3465 HUF/EUR 348.5822 -0.1223 349.1200 347.6700 PLN/EUR 4.5121 -0.0274 4.5206 4.5100

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6620 -1.9506 7.6822 7.6606 JPY/EUR 130.5660 -1.1150 130.7380 130.5120 JPY/USD 109.9820 0.0332 110.0690 109.9150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8584 0.0193 0.8594 0.8581 CHF/EUR 1.0856 -0.0451 1.0865 1.0851 NOK/EUR 10.2668 -0.0019 10.2864 10.2629 SEK/EUR 10.1838 0.6329 10.1889 10.1680 USD/EUR 1.1872 -0.0286 1.1883 1.1869

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3459 -0.3634 1.3523 1.3444 CAD/USD 1.2543 -0.0753 1.2554 1.2534