Evropské akcie navyšují zisky, dluhopisy otočily pozitivním směrem

Do pondělního obchodování se kvůli svátku nezapojují američtí hráči, ale to Evropě nebrání v pokračujícím růstu. Akcie navýšily zisky, DAX už je +1,1 pct, AEX +1,2 pct, CAC 40 přidává procento a FTSE 100 je výš o 0,8 procenta. Vedle toho se zlepšila kondice dluhopisů, jejichž výnosy klesly po dopoledním růstu. Momentálně se většina trhu nachází znovu poblíž pátečních hodnot. Eurodolar po lehkém poklesu pouze čeří vodu a obchoduje se na 1,1865. Ropa nahradila intradenní ztráty a vrátila se na úrovně z pátku. Zlato dnes pozvolna klesá.

Kromě ranních průmyslových objednávek z Německa, které dopadly lépe oproti předpokladům, se do hry už další zásadní zprávy nezapojily. Trhy těží optimismus hlavně z předpokladu udržení podpůrné měnové politiky Fedu bez nějakého urychlování změn. Zároveň jim pomáhá naděje na navýšení fiskální podpory v Asii, konkrétně v Japonsku a Číně. Vypadá to, že ani čtvrteční ECB se investoři příliš neobávají a je pro to dobrý důvod - její úprava pandemického programu zřejmě bude nevýrazná.

Koruna dnes utrpěla lehké ztráty na páru s dolarem, vůči němuž ztrácí na 21,40. Za tímto pohybem však stojí především eurodolar. Vůči euru zůstává česká měna s minimální změnou a nechává bez odezvy solidní domácí data i příznivou situaci na hlavních trzích. To je ovšem i případ okolních středoevropských měn. Pražská burza na rozdíl od západní Evropy klesá spolu s Avastem a .

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3962 0.0317 25.4209 25.3429 CZK/USD 21.3980 0.1287 21.4240 21.3315 HUF/EUR 347.8050 0.1325 351.0600 346.6880 PLN/EUR 4.5228 0.3944 4.5296 4.5024

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6635 -1.9340 7.6689 7.6538 JPY/EUR 130.3300 -0.0406 130.5250 130.2900 JPY/USD 109.8320 0.1044 109.9470 109.7870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 0.1213 0.8586 0.8566 CHF/EUR 1.0872 0.1170 1.0882 1.0856 NOK/EUR 10.2865 0.0879 10.3215 10.2667 SEK/EUR 10.1639 0.4430 10.1778 10.1536 USD/EUR 1.1867 -0.1094 1.1886 1.1856

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3448 0.2165 1.3466 1.3407 CAD/USD 1.2531 0.0104 1.2561 1.2524