Rozbřesk: Oblasti HORECA pomohl start letní sezóny

Zatímco v pondělí jsme měli možnost vidět podrobné červencové výsledky průmyslu a stavebnictví, včera přišly na řadu služby včetně maloobchodu. A celkově na nich není v podstatě nic moc překvapivého. Reálné útraty v obchodech se meziměsíčně zvýšily o půl procenta, meziročně jsou o téměř šest procent výše než loni v červenci. Pozitivně vyznívá i srovnání s rokem 2019, i když lze asi jen těžko hovořit o nějakém přehnaném nákupním boomu.

Podíváme-li se na výsledky reálných tržeb v řadě posledních měsíců, zůstávají v čase v podstatě stabilní a jediné co dynamicky narůstá, jsou internetové prodeje. Ukazuje se, že ani po rozvolnění se lidé zcela nevrátili do kamenných prodejen a zůstávají dál „věrní“ virtuálnímu nakupování. Realizovali odložené nákupy oblečení, obuvi, nábytku, elektroniky a dalšího vybavení domácností a o moc více dramaticky už neutrácejí. Nelze vyloučit, že v nákupním rozletu jim brání i nedostatek některého zboží – ať už jde o bílé spotřebiče, již zmíněnou elektroniku a nábytek atp., které se stále zadrhávají na cestě v kontejnerech. V každém případě červencová čísla potvrzují scénář oživení ekonomiky založeném především na spotřebě domácností.



Příznivá čísla však včera přišla nejenom z maloobchodu, ale i dalších služeb – zvláště pak z oblasti HORECA, které výrazně napomohl start letní sezóny. To asi není samo o sobě šokující zjištění, nicméně i při pohledu na sezónně očištěná čísla je vidět výrazné oživení zájmu o stravovací a zejména pak ubytovací služby. Právě jejich tržby se v červenci zvýšily meziměsíčně o téměř polovinu a díky tomu se i výrazně umazává propad, který hotely a další ubytovací zařízení doposud zažívaly (zhruba 30 % pod úrovní roku 2019). Ve srovnání s loňským červencem jsou dokonce díky domácímu turismu mírně v plusu. A příznivě nakonec vyznívají výsledky i dalších služeb, které tak v tomto čtvrtletí významně přispívají k pokračování konjunktury v ČR.



TRHY



Koruna



Koruna se během včerejška dál držela bez výrazných výkyvů v blízkosti hranice 25,40 EUR/CZK. Pandemická čísla v ČR opět rychle narůstají, avšak trhy si jich prozatím – i díky dosažené vysoké úrovni vakcinace – zatím nevšímají. Mnohem podstatnější pozornost věnují zahraničním událostem, z nichž ta nejvýznamnější přijde na řadu už zítra. Zářijové jednání ECB totiž může přinést změny v programu nákupu dluhopisů PEPP a stejně tak i vyjasnit postoj centrální banky k aktuálnímu vzedmutí inflace. Dluhopisový trh dnes čekají dvě další emise dlouhých státních dluhopisů v maximálním objemu 4 mld. korun. K mání budou papíry se splatnostní jedenáct a devatenáct let.



Zahraniční forex



Výnosy amerických dluhopisů se včera pohnuly vzhůru a to tentokrát trochu rychleji než výnosy těch německých, což mělo za následek zpevnění dolaru. Dluhopisům nepřímo pomohl vlivný člen vedení Fedu J. Bullard, který zopakoval svůj názor, že americká centrální banka by měla rychle zredukovat své nákupy dluhopisů nehledě na slabší report z trhu práce zaznamenaný v srpnu. Podle Bullarda je americký trh práce velmi utažený, což indikuje počet volných pracovních v porovnání s počtem nezaměstnaných.



Ve střední Evropě může být dnes živěji, neboť jednak hned ráno bude zveřejněna maďarská inflace za srpen a jednak odpoledne zasedá polská centrální banka. V první případě půjde o to, zda inflace zůstala v Maďarsku stále vysoko (přibližně na červencové úrovni 4,6 %), což eventuálně zacementuje očekávání, že MNB zvedne opět úrokové sazby.



Pokud jde o zasedání NBP a následný komentář k němu - ten může být velmi nebezpečný pro zlotý, neboť šéf NBP v pondělí trhu vysvětlil, že současná inflace (5,4 %) je v Polsku (dočasně) tažena nabídkovými faktory a tudíž s ultra-holubičí politikou netřeba nic dělat. Pokud se Glapinského holubičí názor (opět) přetaví v oficiální komentáře celé centrální banky, tak zlotý nebude mít na růžích ustláno. Dodejme, že guvernér bude mít tiskovku k výstupům k zasedání až zítra odpoledne (v 15:00).



Ropa a zlato



Cena zlata včera zamířila dolů k 1795 USD za unci (-1,6 %), poklesla i cena ropy – barel WTI se obchodoval při 68,37 USD (-1,3 %).