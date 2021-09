Wall Street oslabila čtvrtým dnem v řadě; S&P 500 neudržel hranici 4500

Americké akciové trhy po dlouhé růstové sérii, kdy téměř

denně docházelo k dosahování nových historických maxim, prošly dalším

mírným výběrem zisků. Index S&P 500 si připsal již čtvrtý pokles v řadě,

což jsme naposledy zaznamenali v červnu. Jak už to bývá při zhoršeném

sentimentu, investoři začali hlasitěji hovořit o nejistotách, kterým nyní musí

globální ekonomika čelit. Nejenže jsme v posledních dnech byli svědky

slabších makrodat z USA (trh práce) nebo Německa (index ZEW), ale čím dál

častěji se začíná skloňovat další vlna Covid-19 a její potenciální negativní

dopady na ekonomiku. Z technického pohledu index S&P 500 podobně jako

včera bojoval o udržení psychologické hranice na 4500 bodech, avšak dnes již

tuto úroveň neudržel. Prolomení této hranice by mohlo otevřít prostor pro další

pokles až na nejbližší důležitý support 50denního klouzavého průměru na úrovni 4421

bodů.







Žádosti o podporu v nezaměstnanosti se v minulém týdnu

propadly na 18měsíční minimum 310 tisíc, zatímco analytický konsensus

počítal s poklesem na 335 tisíc. Zásoby americké ropy v minulém týdnu

poklesly o 1,528 mil. barelů, zatímco analytici očekávali mnohem větší pokles

na úrovni 4,75 mil. barelů. Cena americké ropy WTI tak oslabila o 2 % na 67,9

USD/barel. U akcií největších ropných firem jsme ale zásadnější vliv tohoto

poklesu nezaznamenali, když akcie neztratily víc jak 0,5 %, akcie Exxon

Mobil stagnovaly a akcie dokonce lehce zpevnily.







Farmaceutická společnost Moderna na svém dni pro investory

oznámila, že pracuje na nové vakcíně, která by kromě ochrany před Covid-19

zahrnovala i protilátky na obyčejnou chřipku. Akcie Moderna posílily na těchto

zprávách o více než 7 % na přibližně měsíční maxima.